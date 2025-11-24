LVBP: Las Águilas fueron más Bravos y mandaron de nuevo en Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Siguió el buen momento de las Águilas del Zulia, que este 23 de noviembre ratificaron su predominio en la tabla de posiciones de la LVBP; dominaron el marcador, 6x3, en casa de los Bravos de Margarita, para ello aplearon al buen trabajo grupal que en esta ocasión apuntaló José Dávila.

El iniciador ofreció salida de calidad, 5.2 entradas de 6 imparables en contra pero solo 1 carrera que se marcó limpia, cedió 2 bases por bolas y ponchó a 3 de 25 toleteros que enfrentó.

Por su parte, la ofensiva en el 1er inning se diseminó con elevado de sacrificio de José Pirela, sencillo de Ángelo Castellano que trajo otra, así como triple de Eduardo Torrealba.

En breve más detalles….

