Inacción en Boston: ¿estrategia de ahorro o crisis de gestión?

A medida que nos acercamos al inicio del campamento de primavera de 2026, los Boston Red Sox se encuentran en una posición solitaria: son oficialmente el único equipo de las Grandes Ligas (MLB) que no ha firmado a un solo agente libre con contrato de ligas mayores en lo que va de la temporada baja.

Hasta hace apenas 24 horas, Boston compartía este dudoso honor con los Rockies de Colorado. Sin embargo, la firma del lanzador Michael Lorenzen con los Rockies este 7 de enero dejó a la gerencia de Craig Breslow bajo los focos de una crítica feroz por parte de la afición en Fenway Park.

El contraste con la División Este

La falta de firmas de agentes libres ha encendido las alarmas en Massachusetts. Mientras los Red Sox mantienen una inactividad total en el mercado abierto, sus rivales directos de la División Este de la Liga Americana se refuerzan agresivamente. Los Toronto Blue Jays sacudieron el mercado con la contratación de Dylan Cease por 210 millones de dólares, mientras que los Baltimore Orioles aseguraron el poder de Pete Alonso con un contrato de 155 millones. Incluso los New York Yankees se mantienen activos con rumores avanzados para incorporar a Cody Bellinger, dejando a Boston como el único equipo "comprador" que no ha apretado el gatillo.

Lo que han hecho (y lo que no)

A pesar de la sequía de firmas externas, los Red Sox no han estado totalmente paralizados, centrando su estrategia en el mercado de cambios y la retención interna. Mediante traspasos, adquirieron al receptor Willson Contreras y al veterano lanzador Sonny Gray desde los Cardinals, además de Johan Oviedo desde Pittsburgh. En el plano administrativo, evitaron el arbitraje con Kutter Crawford (2.75 millones) y renovaron a Jarren Duran (7.7 millones), pero todas estas maniobras han sido movimientos de piezas existentes o intercambios, sin añadir talento nuevo desde la agencia libre de MLB.

El factor Alex Bregman y la presión sobre Breslow

La gran esperanza para romper esta racha es la posible firma de Alex Bregman. Los reportes indican que Boston ha hecho una "oferta agresiva" por el antesalista, quien ya estuvo con el equipo el año pasado. Sin embargo, el hecho de que sea enero y aún no haya un acuerdo definitivo mantiene a los fans en un estado de frustración constante, especialmente tras una temporada de 89 victorias donde se esperaba un salto definitivo hacia la contienda.

El Gerente General, Craig Breslow, se enfrenta a un escrutinio sin precedentes. Su enfoque basado en datos y desarrollo de talento joven choca con la realidad de un mercado de "mercado grande" que exige estrellas.