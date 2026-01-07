La encrucijada de Alex Bregman: ¿Regreso triunfal a Boston o un nuevo horizonte millonario?

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres de las Grandes Ligas se encuentra en un punto de ebullición, y el nombre que acapara todos los reflectores es el de Alex Bregman. Tras un año de "prueba" con los Medias Rojas de Boston en 2025, el antesalista estrella ha vuelto a saltar al mercado abierto, pero esta vez con una meta innegociable: un contrato a largo plazo que defina el resto de su carrera.

El éxito de una apuesta arriesgada

En febrero de 2025, Bregman sorprendió a la industria al firmar con Boston un contrato de tres años y $120 millones que incluía cláusulas de salida anuales. Fue una apuesta por sí mismo que rindió frutos. A pesar de una lesión en el cuádriceps que limitó su participación al final de la temporada, sus números fueron sólidos:

Promedio de bateo: .273

Jonrones: 18

Carreras impulsadas: 62

WAR: 3.5

Su presencia en el Fenway Park no solo fue estadística; se convirtió en un líder vocal en el clubhouse, llenando el vacío dejado por figuras anteriores y demostrando que su talento se traduce fuera de Houston.

Boston mueve su ficha: La oferta "agresiva"

Los reportes más recientes indican que la gerencia de los Medias Rojas no quiere dejar escapar al jugador que revitalizó su cuadro interior. Según fuentes de MLB.com, Boston ha puesto sobre la mesa una oferta agresiva que rondaría los $160 millones por cinco temporadas.

Esta propuesta busca igualar el interés que otros equipos mostraron el año pasado (como el famoso ofrecimiento de $171.5 millones de los Tigres de Detroit) y darle a Bregman la estabilidad que tanto anhela. Sin embargo, el pelotero aún no ha firmado, lo que sugiere que su campamento, liderado por Scott Boras, está esperando ver si algún equipo rompe la barrera de los seis o siete años de contrato.

Los pretendientes al acecho

Si las negociaciones con Boston se estancan, la lista de destinos posibles es de alto calibre:

Azulejos de Toronto: Tras la reciente firma de Kazuma Okamoto, el interés en Bregman podría haberse enfriado, pero siguen siendo una amenaza si buscan un "super-infield". Dodgers de Los Ángeles: En su búsqueda por el tricampeonato, los angelinos ven en Bregman la pieza final para un lineup histórico, con rumores de ofertas que superan los $150 millones. Yankees de Nueva York: Siempre presentes en las grandes subastas, buscan un tercera base que les devuelva la estabilidad defensiva y ofensiva de la era de Alex Rodríguez. Diamondbacks de Arizona: Surge como el "caballo negro" en las negociaciones, especialmente si deciden mover piezas en el mercado de cambios para abrir presupuesto.

El factor edad y legado

A punto de cumplir 32 años en marzo, Bregman es consciente de que este es, probablemente, su último gran contrato. Su capacidad para combinar una defensa de élite con una disciplina en el plato envidiable lo mantiene como la joya de la corona de la tercera base en la agencia libre.

Mientras los campamentos de primavera se asoman en el calendario, la pregunta no es si Alex Bregman conseguirá su contrato millonario, sino qué uniforme vestirá cuando finalmente estampe su firma.