Alex Bregman se va de Boston: Activará esta cláusula en su contrato (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Boston Red Sox deberán salir al mercado durante la temporada baja para buscar un nuevo tercera base, o renegociar con el actual, luego de que este martes se confirmara una decisión clave del antesalista Alex Bregman.

De acuerdo con un reporte publicado por el periodista Jon Heyman, el jugador de 31 años tiene planeado rescindir su contrato actual y probar la agencia libre por segunda temporada consecutiva. Al optar por la rescisión, Bregman deja atrás los $80 millones restantes de su acuerdo.

En busca de un acuerdo multianual

Bregman, en su única temporada en Boston, tuvo una sólida participación en 114 juegos, a pesar de perder seis semanas por una lesión en el cuádriceps. El antesalista terminó con un promedio de bateo de .273/.360/.462, conectó 18 jonrones, impulsó 62 carreras y registró un OPS de .821.

“Alex Bregman rescindirá su contrato actual con los Medias Rojas, según fuentes, y tras su excelente primer año en Boston, podría haber uno o dos pretendientes más, incluyendo potencialmente al menos un equipo sorpresa”, escribió Heyman. “Boston sigue pareciendo una opción lógica”, añadió el insider.

Se espera que los Blue Jays y los Mariners —los dos equipos que siguen en la Serie de Campeonato de la Liga Americana—, así como los Tigres de Detroit, estén interesados ​​en fichar al veterano.

Los Tigres le ofrecieron a Bregman $171.5 millones de dólares por seis años la temporada pasada, lo que lo habría reunido con AJ Hinch, su exmánager en Houston. En cambio, Bregman optó por un contrato de tres años con los Medias Rojas que incluía múltiples cláusulas de rescisión (opt-outs), una estrategia para buscar un contrato más largo tras una buena campaña.

Después de la derrota en el Juego 3 de la Serie de Comodín, se le preguntó a Bregman si podía imaginarse vistiendo el uniforme de los Red Sox el año que viene. “Por supuesto”, dijo. “Ni siquiera estoy pensando en eso ahora mismo. Estoy pensando en el partido que acaba de suceder”, declaró el jugador.