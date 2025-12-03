LVBP: Erick Pérez nuevo coach de pitcheo de Leones: “Vamos a seguir con los mismos roles”

Suscríbete a nuestros canales

Entre los problemas fundamentales que tienen a los Leones del Caracas en el último lugar de la LVBP, uno de ellos ha sido el desempeño de los lanzadores relevistas, que previo a este 2 de diciembre ostentaban el más deficiente promedio de carreras limpias permitidas, 5.93, al tiempo que se ubicaban 6tos con whip en 1.61.

Aunque ellos de modo particular parecieran atrapados en una vorágine difícil de superar, el nuevo coach de pitcheo, Erick Pérez, estima que el grupo cuenta con el talento para superar las vicisitudes; en este sentido, el reemplazo de Mike Álvarez, antes del partido ante Tiburones de La Guaira ahonda en sus análisis:

LVBP - Pitcheo - Beisbol

“El día de ayer (lunes) fue que me anunciaron como el nuevo pitching coach, hasta los momentos no hemos hablado nada al respecto, esperemos a ver qué pasa pero lo más importante es que en este momento, nosotros confiamos en el pitcheo que tenemos”.

Asimismo, explica cuáles considera las claves para dar un giro de 180º

“Lo importante es la confianza, la comunicación que tu le puedas transmitir a cada uno de ellos, y decirles que nosotros estamos confiando plenamente, que cada vez que los llamamos del bullpen, sabemos que ellos pueden hacer el trabajo”.

Erick Pérez asume el pitcheo de los Leones del Caracas

Sobre posibles modificaciones en el método de trabajo ya aplicado:

“Aquí no van a ver cambios sobre cómo hemos venido manejando todos estos días, esto es beisbol, esta es una liga donde para mí es una liga semanal, estamos a 3.5 de la punta, estamos a 2.5 del tercer lugar, con tres ganados consecutivos te pones entre los tres primeros, entonces vamos a seguir con los mismo roles y creemos que tenemos los brazos suficientes para salir adelante”, concluyó.