La LVBP se viste de lujo: 16 peloteros con experiencia en Grandes Ligas en el duelo entre Leones y Tiburones

Este lunes 2 de diciembre, el Estadio Universitario de Caracas será testigo de uno de los juegos más estelares de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El clásico capitalino entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira contará con un total de 15 peloteros con experiencia en las Grandes Ligas en sus alineaciones titulares.

Tiburones hace gala de su lineup

La Guaira salta al terreno con una alineación de lujo: 9 de sus 10 titulares han jugado en MLB. Ronald Acuña Jr., Maikel García, Franklin Barreto, Yangervis Solarte, Alcides Escobar, Juniel Querecuto, Sebastián Rivero y el abridor William Cuevas conforman una base sólida de experiencia internacional. Solo Jadher Areinamo, joven talento del sistema de los Rays de Tampa Bay, no ha debutado aún en las Mayores.

Este enfoque de Tiburones, que combina estrellas consolidadas con prospectos de alto perfil, ha convertido al equipo litoralense en uno de los más seguidos y temidos de la campaña. La presencia de Acuña Jr., actual figura de los Bravos de Atlanta, no solo aporta poder ofensivo, sino también un atractivo global para la LVBP junto al ganador del Guante de Oro, Maikel García.

Los melenudos no se quedan atrás

Leones del Caracas también presenta una alineación con peso en las Grandes Ligas. Wilfredo Tovar, Harold Castro, Lenyn Sosa, Yonathan Daza, Liván Soto, Jhonny Pereda y José Rondón suman experiencia en el mejor beisbol del mundo. Aunque el equipo capitalino apuesta por una mezcla de juventud y veteranía, su núcleo de peloteros con recorrido en MLB garantiza competitividad y liderazgo en el terreno.