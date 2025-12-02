LVBP: Luis Sojo da espaldarazo a José Alguacil

Suscríbete a nuestros canales

En el programa radial La Capital Deportiva, el exgrandeliga y actual gerente deportivo de los Leones del Caracas, Luis Sojo ofreció declaraciones sobre el actual momento que atraviesa la novena melenuda. Con firmeza aseguró que el mánager, José Alguacil, cuenta con el total respaldo de los jugadores dentro del clubhouse.

“A pesar de todo lo que nos ha pasado estamos ahí. El Caracas no ha disparado”, confesó. “Tenemos buen lineup, creo que tenemos los brazos. Respecto a la importación, ahora estamos en un proceso de buscar, yo no voy a traer a una persona a Venezuela para reforzar a los Leones, tiene que ser mejor de lo que ya tengo”.

El Caracas actualmente ocupa el último lugar de la tabla con récord de 16-20, a 3.5 del primer lugar. “Hay que estar preparado para las critica", aseguró Sojo. “Si usted no está preparado para las criticas quédese en su casa. Se debe tener mucha cabeza fría para buscar las mejores opciones para tratar de salir adelante y tengo la convicción de que este es un equipo que saldrá adelante”.

“El equipo está apoyando a su mánager y apoyándose entre ellos. Porque es frustrante cuando el pitcheo está haciendo el trabajo y un jugador hace un error. O la ofensiva está repartiendo líneas y el pitcheo se cae. Pero estos muchachos no han bajado la cabeza en ningún momento”.

Sojo también adelantó que el equipo se encuentra esperando la llegada de dos importados. Un dominicano y un estadounidense que deberían estar llegando a Venezuela esta semana.