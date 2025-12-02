LVBP

Salvador Pérez y sus números de por vida en la LVBP

Salvy verá acción nuevamente en el torneo venezolano luego de tres largos años de ausencia

Theoscar Mogollón González
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 05:46 pm
Salvador Pérez y sus números de por vida en la LVBP
Salvador Pérez | Foto: Cortesía
El presente de los Leones del Caracas en esta temporada 2025-2026 no es nada alentador, pero eso podría cambiar a partir de este martes. Y es que la organización anunció movimientos importantes en su roster, siendo la incorporación de Salvador Pérez uno de esos.

La llegada de Salvy no solo inyectará sabiduría y experiencia al grupo, sino también más poder ofensivo. Detalles como esos apuntan a ser claves para los melenudos, quienes esperan salir del sótano de la clasificación en esta octava semana de ronda regular.

Salvy, siempre un bate de garantías

Salvador Pérez tendrá su esperado debut con los Leones del Caracas en su cuarta temporada en la LVBP. De hecho, muy posiblemente lo hará en un estadio que le trae muchos recuerdos, como el Universitario; y ante un viejo conocido, como Tiburones de La Guaira.

Justamente, gracias al conjunto escualo fue que tuvo sus primeros turnos al bate en el torneo venezolano, por allá en la campaña 2012-2013. Un año después jugó nuevamente con ellos, y no fue sino hasta la 2022-2023 cuando regresó a territorio criollo, solo que en aquella última ocasión con las Águilas del Zulia.

Ahora, el panorama de esta 2025-2026 luce retadora para Salvy, ya que al calendario de los Leones del Caracas le restan 20 juegos y el margen de error es muy corto. Por ende, sus intenciones en las próximas semanas serán tanto ayudar al equipo a meterse en puestos de Round Robin, así como agarrar ritmo para afrontar el Clásico Mundial de Beisbol el próximo año.

Números de por vida de Salvador Pérez en la LVBP

  • 70 juegos
  • 289 turnos al bate
  • 95 hits
  • 19 dobles
  • 1 triple
  • 11 jonrones
  • 63 carreras impulsadas
  • 45 carreras anotadas
  • 1 base robada
  • 18 bases por bolas
  • 35 ponches
  • .329 AVG
  • .373 OBP
  • .516 SLG
  • .889 OPS

 

Martes 02 de Diciembre de 2025
