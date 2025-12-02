LVBP

LVBP: Leones hace movimientos en su roster para incorporar a dos grandesligas

El conjunto capitalino espera salir del sótano de la clasificación durante esta octava semana de ronda regular

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 04:44 pm
LVBP: Leones hace movimientos en su roster para incorporar a dos grandesligas
Foto: @leones_cbbc
Suscríbete a nuestros canales

Luego de un estupendo Festival de Jonrones en la noche del lunes, las acciones de la temporada 2025-2026 de la LVBP se reanudan durante este martes. Uno de los enfrentamientos que más promete sucederá en el Estadio Universitario, donde Tiburones de La Guaira recibirá a Leones del Caracas.

NOTAS RELACIONADAS

Ambos equipos han tenido algunas dificultades a lo largo de la campaña, pero hasta el momento el conjunto capitalino se ha quedado con la peor parte. De hecho, previo a esta jornada se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones con récord de 16 victorias y 20 derrotas.

Dos bates de poder para Leones

Con la intención de reforzar la ofensiva, el manager José Alguacil decidió realizar un par de movimientos importantes en su roster para esta octava semana. Y es que tal como anunció la propia organización, Salvador Pérez y Freddy Fermín se incorporan al grupo de trabajo.

Como muchos recordarán, la última vez que Salvy vio acción en la LVBP fue en la zafra 2022-2023 con las Águilas del Zulia en apenas siete encuentros. Por su parte, el receptor de los Padres de San Diego no se uniformaba con los Leones del Caracas desde la 2023-2024.

Asimismo, cabe mencionar que para que ambos grandesligas pudieran ingresar al roster, el equipo optó por darle salida a los lanzadores Adbert Alzolay y JC Keys. En el caso del importado fue dejado en libertad, mientras que el venezolano cargó con la derrota ante Tiburones, el pasado 29 de noviembre, en su único inning de labor hasta ahora.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
LVBP
Martes 02 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol