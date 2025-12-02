LVBP: Los Tigres de Aragua reciben la visita de Miguel Cabrera y sueñan con su regreso al terreno

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Maracay tendrá este martes 2 de diciembre un día inolvidable en su historia tras la visita del legendario Miguel Cabrera al estadio José Pérez Colmenares. El ícono del béisbol venezolano y principal candidato criollo a entrar al Salón de la Fama regresó al recinto que lo vio crecer como pelotero profesional.

Esta información la dieron a conocer los Tigres de Aragua con una publicación en sus redes sociales, generando una ola de emoción entre fanáticos, jugadores y miembros de la organización. Su llegada no solo despertó nostalgia, sino que también marcó lo que podría ser su llegada a estar con el equipo por lo que resta de campaña.

Acompañado de las imágenes del “Tigre Mayor” saludando a varios peloteros y entrenadores, el equipo dejó el siguiente mensaje: “Un día histórico en Maracay. El legendario Miguel Cabrera hizo una visita memorable al estadio José Pérez Colmenares, donde la emoción se hizo palpable. Durante su estancia, se reunió con el presidente del equipo, Víctor Zambrano, para definir la agenda de su participación durante la presente temporada. Cabrera, un ícono del béisbol, visitó el que fue su clubhouse por muchos años y compartió con algunos de nuestros peloteros y miembros del cuerpo técnico que en su momento fueron sus compañeros de equipo”.

Miguel Cabrera y sus Tigres de Aragua

Como se menciona en el escrito por parte del equipo de prensa del conjunto aragueño, dicha reunión con Víctor Zambrano formó parte de un esfuerzo por integrar al histórico número 24, que esté presente en el roster activo como pelotero o que forme parte del cuerpo técnico actual que lidera Oswaldo Guillén.

Finalmente, la visita de Miguel Cabrera reafirma una conexión profunda con Maracay y con un equipo que formó parte esencial de su historia. Ahora, con una agenda que promete momentos especiales, los fanáticos esperan con entusiasmo el tributo que rendirá honor a uno de los más grandes de todos los tiempos.