Así es el carro de Mick Schumacher para su debut en la IndyCar Series

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la IndyCar tendrá a un debutante con uno de los apellidos más importantes del automovilismo mundial, hablamos de Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher.

Sin duda la categoría de monoplazas más importante de América tendrá más reflectores este año. El joven alemán debutará en la categoría con el carro número #47 del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing. Será un gran reto para Mick quien viene de competir en los prototipos Hypercars.

Cabe señalar que, pese a que va a correr de forma permanente esta temporada en la IndyCar, no le garantizará a Schumacher poder debutar en las 500 Millas de Indianápolis. El germano deberá clasificarse para la mítica carrera y para ello tendrá que conseguir uno de los 33 mejores registros en la clasificación. Así que deberá adaptarse rápido a la categoría, ya que el primer óvalo que enfrentará será el de Indiana.

Así se ve el carro de Mick Schumacher

Trayectoria de Mick Schumacher

Mick en las categorías de ascenso hacia la Fórmula 1 hizo valer su apellido, logró los títulos de Fórmula 3 (2018) y Fórmula 2 (2019). Luego dio el salto a la máxima categoría en 2020, donde su padre dominó y se hizo leyenda.

Pero sus dos temporadas con Haas (2020 y 2021) fueron terribles, con un carro que nunca estuvo bien diseñado; tras dos temporadas y una suma de 16 puntos, con un sexto puesto como mejor resultado en el Gran Premio de Austria de 2022, el equipo decidió prescindir de sus servicios por falta de resultados.

Después de un año sin competir en 2023 debido a que era piloto de pruebas de Mercedes F1 con la esperanza de volver, el alemán decidió dejar los focos de la categoría reina y se incorporó al programa de carreras de Alpine, participando en la clase Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con el prototipo Alpine A424 LMDh.

Durante su paso por el WEC en 2024 y 2025, logró tres podios en la clasificación general y se destacó frente a compañeros de equipo con mayor experiencia, aunque siempre mantuvo como prioridad su regreso a los monoplazas.

¿Cuándo comienza la temporada?

La temporada 2026 dará inicio el 1 de marzo con el Gran Premio de San Petersburgo. La campaña tendrá 18 carreras, recordemos que para este año el calendario se expandió debido a que se incluyó la ronda en las calles de la ciudad de Washington DC, en el marco de 250 aniversario de la independencia de EEUU.