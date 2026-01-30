IndyCar Series

Cuándo comienza la IndyCar Series y cómo queda el calendario con el Freedom 250

La máxima categoría de monoplazas con su llegada a la capital de Estados Unidos hace historia 

Wandor Dumont
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 09:15 pm
Cuándo comienza la IndyCar Series y cómo queda el calendario con el Freedom 250
La temporada 2026 de la IndyCar Series no ha comenzado pero este viernes 30 de enero se dio el primer gran volantazo en la máxima categoría de monoplazas no solamente en Estados Unidos sino también de América, ya que el calendario para este año sufrió una expansión a 18 carreras.

Cuál fue el cambio de la IndyCar

Este incremento se dio luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que por primera vez en la historia una categoría del automovilismo mundial realizará una carrera en la ciudad de Washington. El evento se realizará en un circuito callejero que pasará por la avenida Pensilvania y por varios lugares históricos de la zona.

El evento está pautado para el fin de semana del 23 de agosto y la carrera llevará por nombre Grand Prix Freedom 250 con motivo de la conmemoración del aniversario 250 de los Estados Unidos.

Cuándo comienza la temporada

El campeonato tendrá seis carreras en óvalos, seis en circuitos callejeros y misma cantidad en trazados permanente. La bandera verde de ondeará el día 1 de marzo con la tradicional carrera en las calles de St. Petersburg, Florida y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California.

El campeón reinante de la categoría es el español, Alex Palou, con cuatro coronas, las últimas tres de forma consecutiva. Solo es superado en este renglón por el neozelandés Scott Dixon con seis títulos. 

Calendario de la IndyCar Series

Fecha Carrera Circuito  Ciudad
1 de marzo Firestone Grand Prix of St. Petersburg  Circuito callejero de San Petersburgo San Petersburgo, Florida
7 de marzo Good Ranchers 250  Phoenix Raceway Avondale, Arizona
15 de marzo IndyCar Grand Prix of Arlington  Circuito callejero de Arlington Arlington, Texas
29 de marzo Children's of Alabama Indy Grand Prix  Barber Motorsports Park Birmingham, Alabama
19 de abril Acura Grand Prix of Long Beach  Circuito callejero de Long Beach Long Beach, California
9 de mayo Sonsio Grand Prix  Indianapolis Motor Speedway Road Course Indiana
24 de mayo 110th Running of the Indianapolis 500  Indianapolis Motor Speedway Indiana
31 de junio Chevrolet Detroit Grand Prix  Circuito Urbano de Renaissance Center Detroit, Míchigan
7 de junio Bommarito Automotive Group 500 World Wide Technology Raceway at Gateway Madison, Illinois
21 de junio XPEL Grand Prix at Road America Road America Elkhart Lake, Wisconsin
5 de julio Honda Indy 200 at Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course Lexington, Ohio
19 de julio Borchetta Bourbon 400 Nashville Superspeedway Lebanon, Tennessee
9 de agosto BITNILE.com Grand Prix of Portland Portland International Raceway Portland, Oregón
16 de agosto Ontario Honda Dealers Indy at Markham Markham Centre Toronto, Ontario
23 de agosto Grand Prix Freedom 250 Circuito callejero de Pensilvania Washington D.C.
29 de agosto Snap-On Milwaukee 250 Race #1 Óvalo de Milwaukee West Allis, Wisconsin
30 de agosto Snap-On Milwaukee 250 Race #2 Óvalo de Milwaukee West Allis, Wisconsin
6 de septiembre IndyCar Grand Prix of Monterey  R  WeatherTech Raceway Laguna Seca Monterrey, California

 

