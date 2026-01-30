Cuándo comienza la IndyCar Series y cómo queda el calendario con el Freedom 250

La temporada 2026 de la IndyCar Series no ha comenzado pero este viernes 30 de enero se dio el primer gran volantazo en la máxima categoría de monoplazas no solamente en Estados Unidos sino también de América, ya que el calendario para este año sufrió una expansión a 18 carreras.
NOTAS RELACIONADAS
Cuál fue el cambio de la IndyCar
Este incremento se dio luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que por primera vez en la historia una categoría del automovilismo mundial realizará una carrera en la ciudad de Washington. El evento se realizará en un circuito callejero que pasará por la avenida Pensilvania y por varios lugares históricos de la zona.
El evento está pautado para el fin de semana del 23 de agosto y la carrera llevará por nombre Grand Prix Freedom 250 con motivo de la conmemoración del aniversario 250 de los Estados Unidos.
Cuándo comienza la temporada
El campeonato tendrá seis carreras en óvalos, seis en circuitos callejeros y misma cantidad en trazados permanente. La bandera verde de ondeará el día 1 de marzo con la tradicional carrera en las calles de St. Petersburg, Florida y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California.
El campeón reinante de la categoría es el español, Alex Palou, con cuatro coronas, las últimas tres de forma consecutiva. Solo es superado en este renglón por el neozelandés Scott Dixon con seis títulos.
Calendario de la IndyCar Series
|Fecha
|Carrera
|Circuito
|Ciudad
|1 de marzo
|Firestone Grand Prix of St. Petersburg
|Circuito callejero de San Petersburgo
|San Petersburgo, Florida
|7 de marzo
|Good Ranchers 250
|Phoenix Raceway
|Avondale, Arizona
|15 de marzo
|IndyCar Grand Prix of Arlington
|Circuito callejero de Arlington
|Arlington, Texas
|29 de marzo
|Children's of Alabama Indy Grand Prix
|Barber Motorsports Park
|Birmingham, Alabama
|19 de abril
|Acura Grand Prix of Long Beach
|Circuito callejero de Long Beach
|Long Beach, California
|9 de mayo
|Sonsio Grand Prix
|Indianapolis Motor Speedway Road Course
|Indiana
|24 de mayo
|110th Running of the Indianapolis 500
|Indianapolis Motor Speedway
|Indiana
|31 de junio
|Chevrolet Detroit Grand Prix
|Circuito Urbano de Renaissance Center
|Detroit, Míchigan
|7 de junio
|Bommarito Automotive Group 500
|World Wide Technology Raceway at Gateway
|Madison, Illinois
|21 de junio
|XPEL Grand Prix at Road America
|Road America
|Elkhart Lake, Wisconsin
|5 de julio
|Honda Indy 200 at Mid-Ohio
|Mid-Ohio Sports Car Course
|Lexington, Ohio
|19 de julio
|Borchetta Bourbon 400
|Nashville Superspeedway
|Lebanon, Tennessee
|9 de agosto
|BITNILE.com Grand Prix of Portland
|Portland International Raceway
|Portland, Oregón
|16 de agosto
|Ontario Honda Dealers Indy at Markham
|Markham Centre
|Toronto, Ontario
|23 de agosto
|Grand Prix Freedom 250
|Circuito callejero de Pensilvania
|Washington D.C.
|29 de agosto
|Snap-On Milwaukee 250 Race #1
|Óvalo de Milwaukee
|West Allis, Wisconsin
|30 de agosto
|Snap-On Milwaukee 250 Race #2
|Óvalo de Milwaukee
|West Allis, Wisconsin
|6 de septiembre
|IndyCar Grand Prix of Monterey
|R WeatherTech Raceway Laguna Seca
|Monterrey, California