MLB: Francisco Lindor acelera su recuperación y apunta al Opening Day con los Mets

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Francisco Lindor, la figura estelar de los Mets de Nueva York, ha dado un paso crucial en su camino de regreso al diamante. El campocorto puertorriqueño volvió a ver acción este sábado en un compromiso de ligas menores, como parte de su proceso de rehabilitación tras someterse a una cirugía para reparar el hueso ganchoso de su mano izquierda.

Progresos en el terreno de juego

El mánager del conjunto metropolitano, Carlos Mendoza, confirmó la participación del boricua y compartió el sentir del jugador. "Sigo sintiéndome bien... día a día", le manifestó Lindor al estratega. Aunque su participación en los juegos restantes de la Liga de la Toronja (Spring Training) aún no es una certeza, el cuerpo técnico mantiene la confianza plena en que su estrella estará en la alineación titular el próximo 26 de marzo.

Ese día, los Mets recibirán a los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field para inaugurar la temporada 2026. "Todo apunta a que jugará de campocorto para nosotros el Día Inaugural", sentenció Mendoza con seguridad.

Un proceso meticuloso de rehabilitación

La recuperación de una cirugía en el hueso ganchoso suele ser delicada, especialmente para un bateador, ya que es una zona de mucho impacto al hacer contacto con la bola. Lindor ha llevado una progresión lógica: el pasado lunes participó en juegos en los backfields limitándose exclusivamente a labores defensivas, donde aseguró sentirse "realmente bien".

Posteriormente, el jugador comenzó a realizar prácticas en las jaulas de bateo para probar la resistencia de su mano izquierda. Durante el encuentro de exhibición contra los Marlins el viernes por la noche, Lindor se tomó un momento para hablar sobre las sensaciones físicas que ha experimentado.

"Me siento bien. Es una de esas cosas que los entrenadores me advirtieron desde el primer día que iba a sentir, y efectivamente las siento. Pero son sensaciones que van y vienen; mientras el dolor no empeore, estoy bien", explicó el pelotero. "Los preparadores físicos aquí son excelentes, me explicaron exactamente cómo iría este proceso y han acertado de pleno. Estoy satisfecho y feliz con mi situación actual".

El impacto de Lindor en el esquema de Mendoza

Para los Mets, contar con Lindor desde el primer día es fundamental. El campocorto no solo es el ancla defensiva del equipo, sino que su capacidad para batear a ambos lados del plato y su velocidad en las bases definen el ritmo del lineup de Mendoza.

Tras una temporada 2025 en la que volvió a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas, su presencia para enfrentar a Pittsburgh será clave para que Nueva York intente establecer condiciones temprano en la División Este de la Liga Nacional.