Jesús Luzardo: "Es doloroso no estar con tu selección en el Clásico Mundial"

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Jesús Luzardo fue uno de los nombres con los que no pudo contar el manager Omar López para este Clásico Mundial de Beisbol 2026. Sin embargo, su ausencia nunca estuvo 100% descartada, ya que al final entró en la lista de lanzadores reservas para la segunda ronda.

Durante este sábado, la Selección de Venezuela afrontará un difícil reto por los cuartos de final ante Japón, y en caso de que logre avanzar a las semifinales, las probabilidades de sumar a Luzardo al roster son un tanto altas.

Luzardo no le pierde la pista a Venezuela

A estas alturas del mes, Jesús Luzardo no se ha despegado de los Phillies de Filadelfia en el Spring Training, aunque eso no ha sido excusa para él de perderse el accionar del Clásico Mundial.

"Ha sido un increíble Clásico Mundial. Para los jugadores debe ser un orgullo vestir el uniforme con el nombre de su país en el pecho. He visto todos los juegos de Venezuela, es muy entretenido verlos y los apoyo desde la distancia. La pasión con la que juegan los muchachos es fenomenal. Estoy esperando con ansias la próxima ronda", dijo el venezolano en una reciente entrevista.

Asimismo, Luzardo comentó que desde el punto de vista del fanático es entendible que se molesten con aquellos jugadores que deciden no participar en dicho torneo, aunque al final siempre hay razones externas para esas situaciones.

"Desde la perspectiva de los aficionados es difícil de verla y es comprensible, pero desde el punto de vista de un jugador quieres que tu organización te cuide a ti y tu familia. Aquellos que no asisten al Clásico Mundial no es porque no quieran jugar, sino por razones externas. Al final es doloroso no estar con tu selección", finalizó.

Jesús Luzardo cuenta con dos victorias en igual número de presentaciones en el Spring Training con los Phillies. En 6.2 innings de labor ha permitido tres carreras, además que también suma una base por bolas y ocho ponches.