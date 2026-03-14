MLB: José Alvarado apunta a recuperar su nivel con una hermosa motivación

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En la vida, hay cosas mucho más importantes que el deporte, y en 2025, José Alvarado lo vivió muy de cerca. El zurdo de los Phillies fue suspendido por dar positivo en una sustancia prohibida, que el propio pitcher le achaca a un suplemento para perder peso. Esta suspensión fue, sin embargo, la menor de las preocupaciones que tuvo en el año.

En una entrevista con el periodista Matt Gelb, de The Athletic, el lanzador criollo reveló que, mientras estaba en Venezuela en 2025, para esperar el fin de su suspensión, su hilo, Dylan, fue diagnosticado con leucemia.

Afortunadamente, las cosas han mejorado. Dylan se encuentra mucho mejor y luce fuerte, y precisamente esto es lo que quiere replicar José Alvarado, quien en 2026 lanzará no solo para recuperar el respeto que su nombre merece dentro del juego, sino que también lo hará para hacer sentir orgulloso a su pequeño luchador, quien es toda una inspiración para él.

José Alvarado y su hermosa inspiración

"Hago esto por mi familia", fue lo primero que dijo José Alvarado a Matt Gelb, al hablar de la motivación que tiene en 2026. "Lo hago por mis hijos, especialmente por ellos, para que tengan todo lo que necesitan en la vida. Para que no tengan que pasar por lo que yo pasé de niño para llegar hasta aquí. Ver a mi hijo sonreír fue un gran alivio. Sobre todo después de haber pensado lo peor con una enfermedad tan complicada como la que padece", añadió.

Y es que, en efecto, no ha sido un camino fácil para el jugador de Filadelfia, quien recibió la noticia y acompañó a su hijo cuando los Phillies se encontraban a las puertas de iniciar la postemporada. Fueron días duros, pero Dylan ha mejorado considerablemente, y Alvarado se alegra de haber estado ahí para él.

"Fui la chispa que necesitaba y el pequeño empujón que le hacía falta. Porque en cuanto regresé, pasé todo el tiempo que pude hablando con él, motivándolo y diciéndole que lucharíamos. Le brindé todo el apoyo que pude, y mejoró un poco", dijo José Alvarado, quien en 2026 tiene un propósito mucho más importante que simplemente dejar atrás una suspensión.