MLB: Jhostynxon García se alza como el mejor bateador de Pittsburgh en el Spring Training

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Para Jhostynxon García, puede haber sido una bendición el haber sido cambiado desde Medias Rojas de Boston hacia Piratas de Pittsburgh. El criollo debutó en Grandes Ligas en 2025, de la mano de Boston, pero ahora, parece tener todo a su favor para convertirse en pieza clave dentro de su nueva organización.

Las expectativas que ha levantado la "Contraseña" en Pittsburgh son bastante altas. No en vano, el toletero es el sexto mejor prospecto dentro de la franquicia, una que precisamente se ha caracterizado últimamente por ser una muy buena granja de jugadores prometedores.

El Spring Training de 2026 ha sido la primera gran oportunidad para Jhostynxon García con Pittsburgh, y se puede decir con total certeza que, de momento, ha superado incluso las expectativas que se posaban sobre él, al mostrar un impresionante poderío con el madero, para ser, de momento, el mejor bateador de los suyos en esta pretemporada.

El fenomenal Spring Training de la "Contraseña"

En efecto, lo hecho por Jhostynxon García en estos entrenamientos primaverales es realmente formidable. Luego de 28 turnos tomados, García muestra un fenomenal promedio de bateo de .500, producto de 14 inatrapables. Además, de esos 14 hits, tres han sido extrabases, producto de un doble y par de cuadrangulares.

García es, de momento, el único jugador de Pittsburgh con al menos 10 inatrapables, por lo que se puede decir con total seguridad que ha sido el mejor bateador de los suyos en esta pretemporada, y sin duda alguna todo apunta a que iniciará la temporada con el equipo grande, probablemente en un rol importante.