William Contreras se mantiene optimista y sueña con ganar el Clásico Mundial

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El Clásico Mundial de Beisbol de 2026 no ha sido tal vez lo que William Contreras esperaba en cuanto a rendimiento individual se refiere, sin embargo, el toletero ha disfrutado de una experiencia realmente sensacional, y además, trabaja arduamente para darle la vuelta a la situación y causar impacto ante Japón.

El menor de los hermanos Contreras es, sin duda alguna, uno de los mejores receptores de todo el beisbol organizado, tanto por su capacidad defensiva como por su ofensiva oportuna. Precisamente, ese talento que poseen tanto él, como el resto del equipo, es lo que ilusiona al careta criollo con la posibilidad de cumplir otro sueño increíble: ser campeón del Clásico Mundial.

William Contreras sueña en grande

"Siempre fue un sueño lograrlo (estar en el WBC), porque sabemos que no es fácil estar aquí", fue lo primero que dijo William Contreras en una entrevista con el equipo de prensa del Team Beisbol Venezuela.

Además, el criollo habló sobre la experiencia que ha vivido al estar junto a su hermano, Willson Contreras, quien ha sido el primera base habitual de este equipo. "Ha sido muy bonito. Nunca había compartido tanto tiempo con Willson así. Es algo único, un sueño más logrado por nosotros juntos como hermanos. Agradecido con nuestros padres por todo lo que hicieron por nosotros", expresó.

Por otro lado, William Contreras elogió la manera en la que el equipo de Venezuela ha sabido competir en lo que va de torneo. "Creo que hemos jugado tremenda pelota. Creo que muchos fanáticos no pensaron que íbamos a jugar como estamos jugando ahorita. Contento con el equipo que tenemos", dijo.

Finalmente, el receptor venezolano habló sobre lo que representaría para él una posible coronación de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol. "Debe ser algo increíble, de verdad. Yo gané la Serie Mundial en 2021, pero creo que el Clásico sería mejor que eso porque es para mi gente de Venezuela", sentenció.