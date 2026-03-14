El sueño del bicampeonato sigue vivo: EEUU supera a Canadá en un duelo de pitcheo

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La selección de Estados Unidos selló su boleto a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer este viernes por la noche a Canadá con marcador de 5-3. Con una combinación de veteranía encabezada por Aaron Judge y la chispa de sus jóvenes promesas, el equipo de las barras y las estrellas dejó atrás las dudas de la primera fase para colocarse entre los cuatro mejores del mundo.

Este triunfo representa un resurgir necesario para los estadounidenses, quienes tuvieron que sudar frío tras su sorpresiva derrota ante Italia en la fase de grupos. Ahora, el equipo avanza a su cuarta semifinal histórica (la tercera consecutiva), donde protagonizarán un "choque de titanes" contra la República Dominicana este domingo en Miami.

Madrugonazo y dominio temprano

El conjunto local no perdió tiempo para imponer condiciones. En la misma primera entrada, Bobby Witt Jr. se embasó con un out antes de que Aaron Judge detonara un doblete —el único extrabase de la noche para su equipo— que dejó la mesa servida para un rodado productor de Kyle Schwarber.

La ventaja se amplió en el tercer episodio gracias a la presión ofensiva. Con las bases llenas y dos outs, Alex Bregman conectó un rodado hacia la antesala; un error en el tiro del antesalista Abraham Toro permitió que dos carreras cruzaran el plato, poniendo el juego 3-0. Más tarde, en el sexto, Brice Turang y Pete Crow-Armstrong (quienes terminaron con dos hits cada uno) remolcaron una rayita por cabeza para poner una distancia que parecía definitiva de 5-0.

Desde la lomita, el abridor Logan Webb cumplió con una labor de altura al lanzar 4 2/3 entradas, permitiendo solo cuatro hits y ponchando a cinco rivales para mantener a raya a los bates canadienses.

El rugido de Canadá y el muro de Miller

Canadá, que hacía su debut histórico en una instancia de cuartos de final, no se rindió sin pelear. En la sexta entrada, los bates del norte despertaron con un rally de tres carreras. Tras un sencillo remolcador de Tyler Black, el receptor Bo Naylor castigó un lanzamiento de Gabe Speier con un jonrón de dos carreras que aterrizó en el segundo piso del jardín derecho, ajustando el marcador 5-3.

Los canadienses tuvieron una oportunidad de oro en el séptimo inning con corredores en segunda y tercera sin outs, pero el relevista David Bednar se vistió de héroe al retirar a los siguientes tres bateadores, incluyendo dos ponches críticos. Finalmente, el cerrador Mason Miller le puso el candado a la victoria de forma espectacular, ponchando a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada para acreditarse el salvamento.

Un "déjà vu" deportivo para los vecinos del norte

Para Canadá, esta derrota prolonga una racha negativa contra su vecino del sur en el certamen, cayendo a un récord de 1-5 en enfrentamientos directos en el Clásico Mundial.

Curiosamente, el resultado se siente como una repetición de lo vivido hace apenas un mes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán 2026, donde el equipo estadounidense de hockey sobre hielo también venció a Canadá en una final dramática para colgarse la medalla de oro.