Clásico Mundial: Cal Raleigh reincide y rechaza a otro Marinero

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El duelo entre Estados Unidos vs Canadá en Houston quedó marcado por un nuevo desplante de Cal Raleigh. El pelotero americano sigue con su ley de no saludar a sus compañeros de Marineros de Seattle. Una táctica clara en su objetivo: el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Raleigh volvió a rechazar el saluda de un compañero, pero esta vez de Josh Naylor. El receptor estadounidense rechazó un choque de puños del capitán canadiense, reafirmando su postura de no fraternizar con rivales mientras defiende los colores de su país en el Clásico 2026.

Cal justificó su conducta tras incidentes previos con Randy Arozarena, alegando que la responsabilidad internacional exige máxima concentración competitiva. Para el careta, estos encuentros no funcionan como exhibición, sino como batallas contra tu rival de turno.

¿Puede esta situación crear un mal ambiente en Marineros de Seattle?

En líneas generales no debería dañar la armonía del roster de Marineros de Seattle. Sin embargo, dichas situaciones crea chispazos de mal momento que pueden solucionarse en conversaciones de los protagonistas. En esa línea, habrá que esperar al Spring Training para ver que tan mal fueron los desplantes.

Randy Arozarena y Josh Naylor son figuras importantes de Marineros y piezas claves para lograr resultados importantes. Además de ser peloteros de peso en el vestuario junto a Julio Rodríguez y el propio Cal Raleigh. Un buen ambiente entre los caballos es fundamental para las victorias.

Estados Unidos vs República Dominicana en semifinales del Clásico Mundial 2026

Dos de los equipos más fuertes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 se medirán en Semifinales. Era un enfrentamiento que ya se preveía: Estados Unidos vs República Dominicana, en lo que puede ser una final adelantada. Ambos equipos se tienen ganas y se medirán por un lugar en la Final.

República Dominicana llega descansada, con mejor nivel y más metida en el torneo. Por otra parte, Estados Unidos afronta la semifinal con la urgencia de no dar una mala imagen como contra Italia. Se vieron tambaleantes y eso los llevó a la derrota, repetir contra RD sería un fracaso.