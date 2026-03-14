Julio Rodríguez y su sueño tricolor: "Ganar el Clásico Mundial sería lo primero"

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Julio Rodríguez tiene un objetivo claro y no teme admitirlo: alcanzar la gloria máxima con la selección de la República Dominicana. El jardinero estrella de los Seattle Mariners reveló este jueves que, puestos a elegir, preferiría conquistar el torneo internacional antes que el trofeo más codiciado de las Grandes Ligas.

"Amo a los Mariners. Saben que doy lo mejor de mí por ellos cada vez que salgo al campo, pero ganar el Clásico Mundial de Béisbol sería lo primero", confesó Rodríguez durante una entrevista para el programa Foul Territory, al ser cuestionado sobre su preferencia entre un título del CMB o un anillo de Serie Mundial.

El peso de las raíces

Para el patrullero de 25 años, la motivación trasciende los logros profesionales individuales o de franquicia; se trata de una conexión profunda con su identidad.

"Esto es por mi país. Esto es por mi ciudad. Esto es por mi gente, por mi barrio. Ganar el Clásico Mundial de Béisbol sería lo mejor", enfatizó Rodríguez, dejando claro que el impacto social y emocional de representar a Quisqueya supera cualquier otro hito en el diamante.

República Dominicana en busca de la historia

La escuadra dominicana llega a la fase de eliminación directa con un impulso envidiable. Tras una fase de grupos perfecta en la que terminaron con récord de 4-0, el equipo caribeño se prepara ahora para enfrentar a Corea en un duelo de cuartos de final programado para este viernes.

Históricamente, la República Dominicana solo ha podido alzarse con el título en una ocasión (2013) desde que se instauró el evento en 2006. En esta edición de 2026, el roster luce más compacto y decidido a terminar con la sequía de más de una década sin coronarse como los mejores del mundo.

El anhelo tras el trago amargo de 2025

Esta declaración de Rodríguez cobra un matiz especial considerando lo cerca que estuvieron los Marineros de la gloria el año pasado. El equipo de Seattle se quedó a tan solo una victoria de su primera aparición en la Serie Mundial en la historia de la franquicia, al caer derrotados ante los Toronto Blue Jays en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2025.

A pesar de esa espina clavada en el noroeste de los Estados Unidos, el corazón de "J-Rod" late con fuerza por el éxito de su selección nacional en este marzo de 2026.