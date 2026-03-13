WBC: Luis Arráez: “Tenemos que enfocarnos en Japón”

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una dura derrota el pasado miércoles ante la selección de República Dominicana, el Team Venezuela le toca enfrentarse a los tres veces campeones del Clásico Mundial de Japón, y líderes del grupo C, Japón, en el loanDepot Park de Miami este sábado en los cuartos de final.

Luis Arráez, uno de los líderes ofensivos de todo el torneo, hizo un balance en el día de práctica del combinado tricolor el pasado jueves donde aseguró que el enfoque del equipo es el juego ante Japón.

“Felicidades a los dominicanos que se lo gozan bastante, me han etiquetado en varios memes, los felicito, jugaron tremendo juego pero lo que me gusta de mi equipo es que terminamos jugando duro, no se la pusimos fácil. Ahora nos toca enfocarnos en Japón, y salir a jugar”.

Venezuela tendrá la obligación de trascender ante un combinado de Japón que marcha invicto y que tendrá en la lomita al MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto.

“Hay que salir a batear, a hacer las cosas para anotar las carreras. Mover los corredores. Él (Yamamoto) sabe pitchar, no es un secreto para nadie quien es Yamamoto, pero es un pitcher más, que ya lo hemos enfrentado, simplemente hay que salir a disfrutar”.