WBC: Mark DeRosa rompe el silencio y defiende su gestión tras la sorpresiva derrota de EEUU

El mánager del equipo de Estados Unidos, Mark DeRosa, no se ha quedado callado ante la ola de críticas que cuestionan su liderazgo. El debate se encendió tras la derrota en la fase de grupos frente a Italia, donde se le acusó de gestionar el encuentro como si el pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol ya estuviera asegurado.

"Creo que hay un par de narrativas falsas circulando", afirmó DeRosa el jueves. Sus declaraciones llegaron después de que la victoria de Italia sobre México le diera a los estadounidenses el respiro necesario para avanzar a la siguiente ronda. "Era muy consciente de que teníamos que ganar ese partido, considerando todos los escenarios posibles", sentenció el estratega según reportes de SNY.

Un revés histórico y decisiones polémicas

La derrota ante Italia quedará marcada como una de las sorpresas más impactantes en la historia del torneo. Sin embargo, más allá del marcador, lo que enfureció a la afición y a los analistas fue la aparente relajación táctica de DeRosa.

Durante el encuentro, el mánager optó por utilizar a Ryan Yarbrough como el primer relevista del bullpen y mantuvo a Clayton Kershaw calentando en las entradas finales, a pesar de que el equipo ya se encontraba en desventaja. La decisión de dejar en la banca a figuras de la talla de Bryce Harper, Alex Bregman y Cal Raleigh también fue un punto crítico que muchos no perdonaron, considerando la urgencia de asegurar la clasificación por mérito propio.

El factor del error de cálculo

Tras el encuentro, el propio DeRosa admitió que pudo haber "interpretado mal los cálculos", lo que sugiere que operó bajo la falsa creencia de que la clasificación a cuartos de final no estaba en riesgo. Este error estratégico dejó el destino del equipo en manos de terceros: específicamente, dependían del resultado entre Italia y México para no quedar eliminados prematuramente.

Este manejo de crisis ha puesto una lupa sobre la inexperiencia de DeRosa en el banquillo, especialmente al dirigir a una plantilla repleta de superestrellas de Grandes Ligas que, sobre el papel, debería dominar el certamen.

Próxima parada: Canadá

A pesar de la turbulencia y las dudas sobre su capacidad táctica, el equipo estadounidense ha logrado avanzar. Ahora, el enfoque se traslada al crucial duelo de cuartos de final contra Canadá, programado para este viernes. Para DeRosa y sus pupilos, este partido no es solo una oportunidad de avanzar a semifinales, sino la ocasión ideal para silenciar las críticas y demostrar que el "Dream Team" sigue siendo el favorito para revalidar el título.