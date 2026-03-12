Canadá hace historia: Clasifica a cuartos de final del Clásico Mundial por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

Canadá ha roto finalmente su techo de cristal en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC). Con una contundente victoria de 7-2 sobre Cuba en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, el equipo norteamericano aseguró su boleto a los cuartos de final por primera vez en la historia del certamen.

El camino al liderato del Grupo A

Tras sufrir un duro revés ante Panamá en el inicio del torneo, el conjunto canadiense mostró una capacidad de respuesta envidiable. Lograron vencer a Puerto Rico —quien ya tenía su clasificación asegurada— y posteriormente a Cuba en el duelo decisivo para terminar en la cima del Grupo A.

Aunque empataron en récord con los boricuas, Canadá se quedó con el primer lugar del grupo gracias al criterio de desempate por el enfrentamiento directo entre ambos. Ahora, los canadienses viajarán al Daikin Park de Houston para enfrentar al subcampeón del Grupo B (que se definirá entre México, Italia o Estados Unidos) este jueves o viernes.

Un hito tras seis ediciones

Este logro marca un antes y un después para el programa de béisbol de Canadá. Habiendo participado en las seis ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, nunca habían logrado superar la primera ronda, encontrando tradicionalmente obstáculos insuperables en grupos compartidos con potencias como Estados Unidos y México.

"No estamos aquí por una cinta de participación", declaró tajantemente el abridor Cal Quantrill al finalizar el encuentro, según reportó Shi Davidi de Sportsnet. Quantrill fue una de las piezas angulares del triunfo, lanzando cinco entradas de apenas una carrera sucia, dos hits y cinco ponches.

Protagonistas en el diamante

A la ofensiva, Abraham Toro cargó con el equipo al irse de 5-3, incluyendo un cuadrangular que terminó siendo la carrera de la diferencia. Por su parte, el joven Owen Caissie sumó dos remolcadas más, estableciendo un nuevo récord para un jugador canadiense en el torneo con un total de nueve carreras impulsadas.

El bullpen también cumplió con creces. Índigo Díaz, Adam Macko, el experimentado James Paxton y Eric Cerantola se combinaron para silenciar los bates cubanos en el último tramo del juego y sellar la histórica clasificación.

El ocaso de una potencia

La otra cara de la moneda la vivió Cuba, que por primera vez en la historia del certamen queda eliminada en la fase de grupos. Los cubanos habían alcanzado al menos los cuartos de final en todas las ediciones anteriores, destacando su presencia en las semifinales de 2023.

El destino de Cuba comenzó a torcerse desde temprano. Su as, Lívan Moinelo, fue penalizado con dos violaciones consecutivas al reloj de lanzamiento en la misma primera entrada, lo que desestabilizó su apertura. Además, la defensa cubana concedió tres errores costosos, incluyendo pifias del receptor Andrys Pérez y el camarero Yiddi Cappe en el sexto capítulo, permitiendo que Canadá abriera el marcador de forma definitiva.