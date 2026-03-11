Nieta del dictador Benito Mussolini participará en un famoso reality show

Suscríbete a nuestros canales

Alessandra Mussolini, nieta del dictador italiano Benito Mussolini, se integrará al reality show Grande Fratello VIP, una versión del popular programa Celebrity Big Brother. Su participación ha generado mucha intriga y expectativas.

Este formato irreverente en la televisión es uno de los espacios más polémicos y comentados en redes sociales en cada país que lo realiza. La exparlamentaria es la primera figura política en ser parte del reality.

Grande Fratello VIP se estrenará el 17 de marzo por el canal 5, y reunirá a 16 participantes, divididos en ocho mujeres y ocho hombres, quienes convivirán en un mismo espacio y lograr sobrevivir al final del programa para llevarse el premio gordo.

Su vínculo con Benito Mussolini

Alessandra guarda un vínculo cercano con el fascista Benito Mussolini; Romano, su padre es el cuarto hijo del dictador. Durante su juventud incursionó en el mundo del espectáculo en producciones entre 1972 y 1990 como A Special Day, donde tuvo una participación junto a su tía Sophia Loren, una de las actrices más emblemáticas de Italia.

A inicios de los 80 publicó su primer álbum Amore. Sin embargo, en 1990 dejó atrás su carrera en mundo artístico para dedicarse a la política.

La carrera política de Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini se unió al partido neofascista italiano, Italian Social Movement, con el cual ocupo puesto en la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo.

Su carrera política ha sido señalada por muchos italianos por defender el legado de su abuelo, algo que condena muchos los italianos.