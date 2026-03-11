Destapan infidelidad del esposo de Ana Bárbara con una jovencita ¡Picaron!

Suscríbete a nuestros canales

El matrimonio de Ana Bárbara y Ángel Muñoz atraviesa una crisis luego de revelarse una infidelidad por parte del empresario con una jovencita de Costa Rica, identificada como Adriana Toval, quien compartió detalles de su amorío.

Jordi Martin reportero del programa El Gordo y La Flaca compartió información reveladora sobre la relación extramarital que mantuvo el esposo de Ana Bárabara con quien fue su empleada por un breve tiempo.

Ángel Muñoz en un amorío con jovencita

Según el reporte, Ángel Muñoz y Adriana Toval se conocieron el año pasado cuando él contrató sus servicios como influencer para promocionar sus productos a través de redes sociales. Aunque al principio el trato fue netamente profesional, su vínculo escaló a algo más.

“La relación pasó a lo personal y se enviaban mensajes amorosos en donde mostraban sus partes íntimas”, comentó el comunicador social de origen español.

La joven de 29 años, detalló que la relación se mantuvo a distancia donde él, incluso le enviaba dinero. Sin embargo, lograron verse y viajar a tres destinos internacionales: Ciudad de México, Bogotá y República Dominicana.

“Me decía que no que no era feliz con ella que casi no tenían intimidad", dijo la costarricense.

Ana Bárbara enterada de la infidelidad

El escándalo por la infidelidad explotó tras el revelador reporte del periodista de espectáculo. Y, por supuesto, llegó a oídos de Ana Bárbara, quien se enteró de la infidelidad de su pareja el lunes 09 de marzo, un día antes de publicarse la información.

"Mantengo una relación sentimental con Ángel el marido de Ana Bárbara", dijo Toval al periodista. "Tenemos varios meses de relación... Ana bárbara se enteró ayer (lunes 9 de marzo)", agregó Martin.

Hasta el momento la artista se ha mantenido al margen y no ha ofrecido declaraciones sobre la polémica.