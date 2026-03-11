El gesto de Lamine Yamal ante Newcastle que demostró estar hecho de otra cosa

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona no jugó precisamente su mejor partido en el St. James Park, hogar del Newcastle. De hecho, no pudo desplegar su acostumbrado fútbol y debió apegarse a un libreto más luchador en Inglaterra, al que se plegó el mismísimo Lamine Yamal.

El extremo azulgrana fue de los que más intentó en el partido por parte de los suyos; eso sí, sin la claridad de otras oportunidades, en las que su talento queda de manifiesto.

Ahora bien, en medio de eso, en España han resaltado un gesto que demostró estar hecho de otra pasta, pese a solo contar con 18 años de edad en la actualidad.

Y es que, en esa última jugada del partido, el propio Yamal no dudó en tomar la responsabilidad de patear un penalti de mucha importancia, más allá de que en el campo aún seguía un capitán como Raphinha. Este gesto no pasó desapercibido, porque hace dos semanas el mismo futbolista venía de fallar una ejecución ante Girona.

Raphinha protegió a Lamine Yamal

Con la decisión del árbitro y el penal ya como un hecho, el propio Raphinha ejerció de capitán y tampoco dudó: era Lamine el hombre encargado. No se discutió ni se debatió al encargado.

El brasileño tomó el balón, pero solo para seguir su camino con el juvenil y así protegerlo de los jugadores del Newcastle, antes de dar la esférica en sus manos para el empate final.

Lo demás fue historia en la ida de Champions League, con un Lamine Yamal alejado del ruido en St. James’ Park, solo enfocado en la concentración necesaria para luego engañar a Ramsdale, que fue al lado contrario del disparo.