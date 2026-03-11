Farándula

Premios Oscar 2026: Hora y dónde ver la ceremonia en Venezuela

La transmisión llegará a todo el mundo para premiar a lo mejor del cine 

Por

Elvis González
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 01:13 pm
Premios Oscar 2026 / Cortesía
Premios Oscar 2026 / Cortesía
El próximo domingo 15 de marzo la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, celebrará la edición número 98 de los Oscar. El imponente Teatro Dolby una vez más recibirá a los nominados, invitados especiales y estrellas.

Por segundo año consecutivo el presentador y comediante estadounidense, Conan O'Brien, será el anfitrión de la celebración más importante del cine, que tiene a “Marty Supreme”, “El agente secreto” y “Una batalla tras otra”, entre las nominadas a Mejor Película del Año.

¿Dónde ver la ceremonia en Venezuela?

La ceremonia será transmitida en el país y en América Latina a través de la señal de HBO Max y TNT, canales que se pueden ver por suscripción.

Para Venezuela los premios de Hollywood comenzarán a las 6:00 p.m. con la red Carpet. Mientras que el evento principal está pautado para las 7:00 p.m.

Gran celebración

El Centro Cultural Chacao tiene preparado un especial para que seguidores de los premios puedan disfrutarlos con familiares y amigos.

Desde la 5:00 p.m. estarán abiertas las instalaciones del recinto para recibir a las personas con entrada totalmente libre.

“Un evento con quinielas, premios, invitados especiales y más acá en el Centro Cultural Chacao. PROYECCIÓN EN VIVO DE LOS OSCARS”, escribieron.

Miércoles 11 de Marzo de 2026
