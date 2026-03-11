Gustavo Calvente se encuentra con mucho optimismo acerca de sus tres montas de lujo para la R12

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles 11 de marzo en el hipódromo La Rinconada se realizan la jornada de ajustes para los ejemplares que son los participantes para la reunión número 12 a realizarse el domingo 15 de marzo.

Uno de los jinetes quien se encuentra de visita en nuestro país y estuvo presente en la actividad en la arena caraqueña es el argentino Gustavo Calvente quien conversó con el equipo de Meridiano Web acerca de sus compromisos de montas para la jornada dominical.

Hay que recordar que el jockey latinoamericano estuvo en dos ocasiones en el principal óvalo venezolano: Entre los años 2024 y 2025.

Es importante destacar que Calvente mantiene una excelente trayectoria, pues su hoja de servicios refleja una cifra superior a los 2.350 triunfos, una estadística que lo consolida como una de las fustas más efectivas y experimentadas del cono sur.

Entrevista en vivo: Gustavo Calvente R12 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Gustavo un gusto entrevistarte y conversaremos sobre tus tres compromisos para el día domingo. Coméntanos cómo te sientes en regresar aquí en el patio caraqueño.

-Hola, estoy muy contento de poder regresar al Hipódromo Internacional La Rinconada a competir con tres compromisos para el día domingo.

Calvente inicia el compromiso en la cuarta del programa con el debutante importado Tuscan Gold (USA), presentado por Riccardo D’Angelo y comentó que, para el día jueves tendrá la oportunidad de montarlo para su ajuste.

Luego, a la altura de la séptima del ciclo no válido se correrá la edición número 66 del Clásico José María Vargas (GII). Allí tendrás el compromiso de conducir al otro debutante importado Lured Away (USA), bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo.

-Ahora monté al caballo que va para el clásico y la verdad que se encuentra muy bien.

Por último, el látigo rioplatense montará a la yegua estadounidense Easyasyouplease en la décima competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Antes de finalizar la entrevista, Calvente comentó lo siguiente: “Estoy muy contento de poder estar en este maravilloso hipódromo que está tan hermoso y la gente me ha recibido de muy buena manera y los invito el día domingo para tener una buena jornada y que los ejemplares me den una buena alegría.