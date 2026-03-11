Francisco Cervelli vivió "uno de los mejores días de su vida" ante Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Italia hizo historia pura en el Clásico Mundial de Beisbol. Contra todo pronóstico, el equipo europeo dio uno de los grandes batacazos en la historia del torneo, al derrotar a Estados Unidos en el Daikin Park de Houston, por pizarra de 8-6, en un duelo en el que la ofensiva se combinó con una actuación fenomenal de Michael Lorenzen.

El diestro lanzó 4.2 entradas en blanco, en las que permitió tan solo par de inatrapables y concedió un boleto, para dominar de buena manera a la toletería estadounidense y guiar este histórico triunfo.

Luego del encuentro, el manager de la selección de Italia, el venezolano Francisco Cervelli, dio declaraciones ante la prensa para hablar de la genial hazaña de sus dirigidos, que los pone a las puertas de conseguir la clasificación a los cuartos de final. Además, Cervelli dejó en claro que este triunfo es uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Francisco Cervelli vive un sueño

"Probablemente este sea uno de los mejores días de mi vida. Estoy orgulloso de mis muchachos", fue lo primero que comentó el manager de Italia, Francisco Cervelli, luego del triunfo ante el combinado estadounidense.

Además, el criollo resaltó que, si bien fue un gran momento el que se vivió en el Daikin Park, tenía plena confianza en que podía suceder. "Fue espectacular, fantástico, increíble...pero no me sorprende. Estos muchachos son muy talentosos. Tenemos talento, podemos jugar beisbol. No estoy sorprendido, pero es increíble", comentó Cervelli.

Del mismo modo, Francisco Cervelli se mostró satisfecho con el enorme trabajo que ha hecho para fomentar el beisbol en Italia, en donde fue aplaudido el triunfo ante Estados Unidos. "Ha valido la pena. Estoy haciendo esto con el corazón. No es sobre dinero o algo más, es solo un grupo de jóvenes que quieren jugar beisbol y venir a Estados Unidos. Voy a ayudarlos a cumplir ese sueño", sentenció.