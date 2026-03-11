Meridiano Televisión transmitirá en vivo la final de la Copa del Rey 2026: Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

El sábado 18 de abril, Meridiano Televisión transmitirá en vivo y gratis la gran final de la Copa del Rey 2026, donde se enfrentarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad desde el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El encuentro, que definirá al nuevo campeón del torneo copero más importante del fútbol español, se disputará a las 3:00 p.m. (hora de Venezuela). Esta edición promete emociones intensas, ya que el Atlético disputará la vigésima final de Copa del Rey de su historia, con el objetivo de conquistar su undécimo título. Además, una victoria representaría un nuevo logro para su entrenador, Diego Simeone, quien podría alcanzar su noveno trofeo al frente del conjunto rojiblanco.

Por su parte, la Real Sociedad llega con gran confianza tras superar al Athletic Club en semifinales y buscará levantar su cuarta Copa del Rey, después de haber conquistado la más reciente en 2020. Los ojos del país están puestos en dos venezolanos que buscarán hacer historia: Jon Aramburu y Yangel Herrera.

El duelo también reedita una histórica final entre ambos clubes, disputada en 1987.

La gran final podrá verse en señal abierta por Meridiano Televisión y vía streaming en Meridiano.net, además de en alta definición a través de Simpleplus, NetUno Go, Inter Go y ABA TV Go.

Prepárate para vivir una jornada histórica del fútbol con la final de la Copa del Rey 2026 en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.