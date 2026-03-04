Copa del Rey: Así fue el penal que le cometieron a Yangel Herrera

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey ha seguido su curso este miércoles 4 de marzo con el duelo de vuelta en la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Bilbao. En el compromiso en Anoeta la presencia venezolana ha sido clave hasta el momento, sobre todo, con Yangel Herrera.

El mediocampista venezolano ingresó al partido en el minuto 58' por Beñat Turrientes y desde su entrada le dio mucha intensidad a los suyos en la zona medular.

Ahora bien, no ha sido lo único en lo que pudo ayudar a su club, porque el criollo fue protagonista de la jugada que ayudó a la Real Sociedad en asegurar su boleto a la gran final de esta edición copera.

Justamente, a Herrera le cometieron la falta durante el cobro de un tiro de esquina en el minuto 84', acción que luego dio una vía a los blanquiazules para sentenciar la serie, con global de 2-0 y después de la ejecución de Mikel Oyarzabal.

Yangel Herrera y Jon Aramburu jugaran la final

La otra gran noticia venezolana en el partido la tiene Jon Aramburu, titular en el partido y que disputó todo el compromiso, siendo muy fiable por esa banda derecha.

Ambos venezolanos ahora dirán presente en una final copera, en la que se medirán nada más y nada menos que al Atlético de Madrid, que sufrió en la vuelta ante Barcelona (perdió 3-0), pero pudo quedarse con el cupo definitivo.

Tanto Yangel Herrera como Jon Aramburu han gozado con mucha confianza del entrenador Pellegrino Matarazzo, quien suele utilizarlos en cada partido importante de la escuadra vasca.