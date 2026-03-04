Samuel Marín sumó dos, y fue el más valioso de la jornada en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos regresó este miércoles a Tampa Bay Downs, con la continuidad de su temporada 2025-2026, marcada por la celebración del centenario del hipódromo.

El jinete Samuel Marín, actual monarca de la estadística, fue el gran protagonista de la cartelera de nueve carreras al conseguir dos triunfos. Con estos resultados, el fusta criollo acelera su paso hacia las 100 victorias anuales en este circuito, ratificando su dominio absoluto en la arena de Oldsmar.

Samuel Marín campeón regente consiguió dos victorias

Samuel Marín, para la presente reunión firmó una monta en cada carrera programada. Su primera victoria la alcanzó en la segunda de la cartelera a bordo de El Orejón, en un Claiming de $32,500 para el entrenador Craig Robert Smith. El hijo de Adiós Charlie, dejó crono de 1:24.06 para 1.400 metros.

Acto seguido, en la tercera de la tarde, visitó el parque de vencedores con el ejemplar Saybrook, para el entrenador también venezolano Carlos Luis Pérez, para los colores La Milagrosa Stable LLC. El hijo de Jess’s Dream, empleó crono de 1:23.20 para 1.400 metros en pista de arena.

Próximos compromisos para el jinete campeón

Samuel Marín, regresa el viernes 6 de los corrientes con ocho compromisos para una cartelera de nueve carreras programadas en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Llega a esa jornada con 92 victorias.

2ª) Cademan para Renaldo Richards 3/1

3ª) Instability (IRE) para Chad Brown 5/2

4ª) Jassai para Kathleen Guciardo 7/2

5ª) Arkhipov para Chad Brown 4/5

6ª) Khozeiress para Teresa Pompay 8/1

7ª) Uncle Truly para Darien Rodríguez 3/1

8ª) Gallo de Fuego para José Gallegos 2/1

9ª) Megantheebattalion para Jon Arnett 5/1