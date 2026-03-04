Clásico Mundial: Omar López confía plenamente en la producción ofensiva de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela dio su primer paso en la etapa de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y, aunque el resultado no fue favorable el pasado martes 3 de marzo, el mensaje desde el cuerpo técnico es que hay plena confianza en cada uno de los peloteros que conforman el roster.

El combinado nacional cayó 3-1 frente a los Houston Astros en el Cacti Park de West Palm Beach, pero más allá del marcador, el manager Omar López valoró aspectos clave como la defensa, la actitud en el terreno y la capacidad de hacer ajustes en momentos importantes del juego, a pesar de que no dieron el batazo oportuno.

Omar López – Clásico Mundial

El dirigente venezolano no ocultó su satisfacción por lo observado en el primer compromiso de exhibición. Destacó la energía del equipo, la disposición para competir y la calidad que tiene a su disposición.

Estos compromisos sirven para afinar los últimos detalles y medir reacciones de los peloteros bajo presión, no necesariamente para evaluar el rendimiento a partir del resultado final, sino que sigan tomando ritmo para llegar al debut en máximas condiciones.

Uno de los puntos que subrayó fue la necesidad de mantener la calma en el plato y ser más selectivos. Venezuela conectó siete imparables, una cifra que demuestra capacidad ofensiva, pero de la que aún se espera mucho más, tomando en consideración la calidad de bateadores que hay en la alineación.

En el plano defensivo, el balance fue positivo y no es para menos. La ejecución en el campo cumplió con las expectativas y mostró solidez en las jugadas rutinarias, siendo este un aspecto de los más fuertes que tiene esta selección.

Ahora, la novena tricolor se enfoca en su último ensayo antes del debut oficial en la cita mundialista, cuando enfrente a los Washington Nationals en el mismo escenario este miércoles 4 de marzo.

Finalmente, el ambiente dentro del clubhouse es de mucho compromiso y ganas de hacer historia. El grupo liderado por el capitán Salvador Pérez entiende que el objetivo es llegar en plenitud al inicio del Clásico y levantar este histórico título.