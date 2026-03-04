Destruyen en redes sociales a Norkys Batista por polémicos comentarios

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz y figura pública venezolana, Norkys Batista, volvió a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez por unas declaraciones que encendieron un intenso debate en redes sociales.

Las palabras de la artista dirigidas a una joven de 18 años en situación crítica han generado reacciones encontradas, dando pie a una discusión nacional sobre su empatía y su manera de emitir sus opiniones.

El comentario de Norkys Batista

La controversia estalló cuando Batista se pronunció públicamente sobre el caso de Karelis Altuve, una joven embarazada que, enfrentando graves complicaciones de salud, solicitó apoyo económico y visibilidad para su situación.

En lugar de expresar solidaridad, la actriz no escatimó en cuestionamientos dirigidos a la joven, señalando la falta de prevención, problemas familiares y la ausencia del padre del futuro bebé como motivos clave de la crisis.

El comentario más polémico, que rápidamente se viralizó, fue cuando Batista se preguntó retóricamente: “¿Por qué tengo que dar mi dinero para resolver la imprudencia de otro?”, frase que puso en el centro de la discusión su postura.

Reacciones en redes

En varias publicaciones en las que aparecen las declaraciones de la actriz, los internautas no tardaron en criticar su dureza y la manera en la que se expresó de la chica de 18 años.

“La señora Norkys es severa ojalá la vida no la eduque de otra manera”, “Puede no estar de acuerdo pero la chica no fue directamente a pedirle a ella”, “Ella nada mas mantiene al marido y a su familia”, “Muy mal Norky con quedarte callada lo hacías mejor”, se leen en los post.

Asimismo, otros usuarios rechazan que, Norkys siendo madre actúe de esa manera y defienden a la joven que solo tomó una mala decisión en medio de un momento bastante doloroso para ella.

La historia detrás del reclamo

La joven afectada ha compartido públicamente su difícil experiencia, cuando al quedar embarazada en medio de una relación que prometía apoyo, se vio abandonada y sin respaldo económico.

En un estado de profunda desesperación, Karelis intentó quitarse la vida, lo que le provocó una grave fractura de cadera que se complicó con una infección bacteriana y necrosis, dejándola meses sin poder caminar.

A pocos días de dar a luz, continúa luchando por su salud física y emocional mientras clama por ayuda.

La historia ha conmovido a muchos internautas y organizaciones, y varios usuarios han comparado la postura de Batista con la de otros personajes públicos que sí respondieron con acciones concretas.

El creador de contenido, Brayan Lucena, donó mil dólares para ayudar a cubrir los costos de la operación urgente que requería la joven, gesto que fue celebrado por cientos de seguidores.