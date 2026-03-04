El sello de Leones del Caracas en el Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por los Leones del Caracas no se detiene en la frontera venezolana. Con el Clásico Mundial de Béisbol a la vuelta de la esquina, la organización capitalina celebra la inclusión de seis de sus piezas en el roster del equipo de Venezuela, consolidándose como una de las bases fundamentales del equipo nacional.

Experiencia y poder

La ofensiva nacional tendrá un marcado tinte melenudo. La lista está encabezada por figuras de jerarquía absoluta que no necesitan presentación. Salvador Pérez, el capitán y líder espiritual que recientemente dio de qué hablar por su humildad al elogiar a sus compañeros, será la garantía de seguridad detrás del plato.

Junto a él, el Bolibomba Eugenio Suárez aportará la fuerza necesaria en las esquinas del cuadro, siendo una pieza vital para dar el batazo oportuno en las aspiraciones de Venezuela. Por su parte, Gleyber Torres llega con la madurez necesaria para ser el eje del juego medio, aportando un contacto consistente y una defensa sólida en los momentos de apremio.

La gran sorpresa y orgullo para la afición capitalina es la inclusión de tres lanzadores que representan el presente y futuro de la organización tanto en la LVBP como en el sistema de MLB.

El cuerpo de lanzadores se ve robustecido por la presencia de Keider Montero, quien tras una temporada de irrupción busca establecer condiciones ante los mejores bateadores del mundo desde la rotación o el relevo largo. Se le une Luinder Ávila, un talento emergente cuya velocidad y control le han ganado un puesto clave para el relevo intermedio del torneo. Finalmente, la cuota de zurdos necesaria para cualquier estrategia de pitcheo recae en Jhonathan Díaz, quien aporta la versatilidad y la trayectoria probada para enfrentar situaciones de alta presión como lanzador situacional.

Para los fanáticos de los Leones, este Clásico Mundial no es solo una oportunidad de ver a Venezuela en lo más alto, sino de confirmar que el talento formado o perteneciente al equipo más ganador de la pelota local sigue siendo exportación de primera clase.