José Armando Bracho busca las 900 victorias como jockey en Estados Unidos

Seis compromisos de montas tiene este miércoles donde incluye una torre en un de las pruebas

Saúl García
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:26 am
El látigo criollo domina el meeting de Mahoning Valley y este miércoles asume seis compromisos clave. La jornada en el hipódromo de Mahoning Valley Race Course inicia una nueva semana de carreras con ocho pruebas programadas desde las 12:15 p.m. La acción arranca con un Starter Optional Claiming de $25.000 (1.200 metros, arena), donde el jinete venezolano José Armando Bracho intentará consolidar su liderato y quedar a un paso del registro histórico de 900 triunfos en el turf norteamericano.

La actividad para Bracho comienza en la segunda carrera. En este Claiming de $18.400 sobre 1.200 metros, conducirá a Matthew's Patriot, ejemplar de siete años que figura como segundo favorito con una cotización de 9-2.

Posteriormente, en la tercera prueba del programa, el fusta nacional subirá al lomo de Tonight. Se trata de otro Claiming ($20.400) en recorrido de seis furlongs, donde su conducido aparece con una gabela de 2-1, lo cual lo sitúa como el cuarto favorito en las apuestas previas.

Onirico: La línea de Bracho para el cierre de jornada

La "torre" o monta más clara para José Armando Bracho este miércoles llegará en la octava y última carrera. En un Allowance de $33.700 (1.200 metros), el venezolano guiará a Onirico, pupilo del entrenador Richard Estvanko. El ejemplar destaca como el gran favorito de la tarde con un dividendo estimado de 6-5.

Bracho cuenta con nueve compromisos adicionales entre el jueves, viernes y el próximo lunes 9 de febrero. Su meta inmediata es lograr las cinco victorias restantes para alcanzar la mítica cifra de las nueve centenas de éxitos en los hipódromos de Estados Unidos.

Miércoles 04 de Marzo de 2026
