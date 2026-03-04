José Armando Bracho busca las 900 victorias como jockey en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El látigo criollo domina el meeting de Mahoning Valley y este miércoles asume seis compromisos clave. La jornada en el hipódromo de Mahoning Valley Race Course inicia una nueva semana de carreras con ocho pruebas programadas desde las 12:15 p.m. La acción arranca con un Starter Optional Claiming de $25.000 (1.200 metros, arena), donde el jinete venezolano José Armando Bracho intentará consolidar su liderato y quedar a un paso del registro histórico de 900 triunfos en el turf norteamericano.

Estados Unidos: José Armando Bracho cerca de las 900 victorias como jockey

La actividad para Bracho comienza en la segunda carrera. En este Claiming de $18.400 sobre 1.200 metros, conducirá a Matthew's Patriot, ejemplar de siete años que figura como segundo favorito con una cotización de 9-2.

Posteriormente, en la tercera prueba del programa, el fusta nacional subirá al lomo de Tonight. Se trata de otro Claiming ($20.400) en recorrido de seis furlongs, donde su conducido aparece con una gabela de 2-1, lo cual lo sitúa como el cuarto favorito en las apuestas previas.

Onirico: La línea de Bracho para el cierre de jornada

La "torre" o monta más clara para José Armando Bracho este miércoles llegará en la octava y última carrera. En un Allowance de $33.700 (1.200 metros), el venezolano guiará a Onirico, pupilo del entrenador Richard Estvanko. El ejemplar destaca como el gran favorito de la tarde con un dividendo estimado de 6-5.

Bracho cuenta con nueve compromisos adicionales entre el jueves, viernes y el próximo lunes 9 de febrero. Su meta inmediata es lograr las cinco victorias restantes para alcanzar la mítica cifra de las nueve centenas de éxitos en los hipódromos de Estados Unidos.