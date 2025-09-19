El jockey zuliano José Armando Bracho es el más destacado de la semana

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Thistledown, ubicado en el condado de North Randall, Ohio, finalizó la semana hípica de su mitin que se extenderá hasta el 15 de octubre, una vez comenzado el pasado mes de abril. José Armando Bracho consiguió hasta cinco victorias durante sus cuatro días de competencia.

José Armando Bracho consiguió cinco triunfos

El jockey zuliano de la dinastía de los Bracho, José Armando, sumó al menos una victoria por jornada celebrada durante estos primeros cuatro días de la semana, en la cual destacó el jueves con para de triunfos. Con un total de 14 montas selectas, Bracho se mantiene en el top 5 del standing de jockeys en este recinto.

José Armando inició el lunes con victoria sobre el ejemplar Knicks Glory, para el entrenador Ben Colebrook, en la primera carrera de la jornada y además consiguió un segundo puesto con Bigpiclittlepic en la segunda en turno.

El martes, Bracho, de cuatro compromisos, consiguió tres segundos lugares y visitó el parque de vencedores con el ejemplar Social History para el entrenador Robert Cline en un claiming de $22.400. La prueba se corrió en distancia de 1.200 metros en arena con registro de 72”2. En la taquilla arrojó un pago de $3.80 a ganador.

En la jornada del miércoles sumó dos segundos lugares más y la tercera victoria en la semana. El triunfo llegó con las riendas del ejemplar Poppy’s Pride, por un claiming de $13.100 en distancia de 1.100 metros con registro de 65”1. El hijo de Khozan fue presentado por su propietario Caryn Vecchio para conseguir su novena victoria en 54 presentaciones.

Para el cierre de semana en el hipódromo de Thistledown, Bracho firmó cuatro montas y salió victorioso con los dos últimos compromisos de la jornada. En la sexta ganó con Curious Corn, para la entrenadora Kathy Jarvis, y en la séptima cerró con victoria sobre el ejemplar Gapper, para consumar las cinco victorias de la semana.

José Armando Bracho ahora suma 54 victorias en este mitin, que lo ubica en la cuarta casilla del mitin, a nueve triunfos del líder Alexander Chávez. En la temporada, el jockey venezolano totaliza 94 triunfos y 839 de por vida en Estados Unidos. Bracho, para la jornada de este viernes tendrá la oportunidad de guiar a cinco ejemplares, entre ellos a Her Own Shadow y Tierney, en el Loyalty Stakes y Miss Southern Ohio Stakes, respectivamente.