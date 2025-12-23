¡Histórico! Jinete venezolano consiguió sus primeras 100 victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Ismeiro Villalobos se encuentra en plena consolidación de su carrera en Estados Unidos, donde ya cumple su cuarta temporada con un desempeño notable. A lo largo de este tiempo, ha mostrado una progresión constante, logrando sus mejores números hasta la fecha.

Su esfuerzo y dedicación se vieron reflejados en junio pasado, cuando alcanzó un hito importante al obtener su primer título en suelo norteamericano, coronándose campeón del spring meet en el prestigioso hipódromo de Laurel Park. Este logro no solo subraya su talento, sino que también representa un reconocimiento a su trabajo arduo y constante en un entorno competitivo.

Laurel Park: Ismeiro Villalobos 100 victorias en su carrera profesional

El pasado fin de semana, Ismeiro Villalobos, sumó la victoria 100 de por vida en Estados Unidos. Esto ocurrió en la primera carrera disputada en Laurel Park, en la jornada pautada para la reunión del sábado 20 de los corrientes.

Con esta oportunidad, el joven jinete venezolano tuvo la posibilidad de llegar a la cifra redonda de cien triunfos desde que llegó a estas tierras, un número significativo que reafirma su crecimiento y consolidación en el hipismo estadounidense.

El jockey venezolano le tocó guiar a la victoria al ejemplar Julia’s a Fox, en un Maiden Claiming de $26,200 en distancia de 1.700 metros. Ismeiro, demostró sus mejores cualidades para imponer a esta yegua que fue presentada por Irvin Flores, que constituyó un longshot en la taquilla con un pago de $16,40 a ganador.

El calendario de Villalobos para esta semana inicia el viernes 26 de diciembre, cuando tendrá que escoger entre Bigdaddysboy y Striking Sparks, ambos inscritos en la primera carrera de la jornada venusina.

El sábado, el jinete tendrá otro compromiso de monta: Bigtonten para el entrenador Jonathan Maldonado, en la novena de la jornada. Cierra la semana el domingo con dos compromisos adicionales. En la cuarta, guiará a Vodkatini para Jonathan Maldonado y en la sexta, irá sobre APM Notion presentado por David Mohan.

Estas presentaciones reflejan la confianza que varios entrenadores depositan en su experiencia y habilidad, lo que augura una semana llena de oportunidades para seguir sumando éxitos en su carrera.

Villalobos, en la presente temporada suma 56 victorias, de las cuales 15 las ha logrado en el presente meeting, que lo ubica en el top 10 de la competición.