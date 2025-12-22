Post Time: Caballo del Año en Maryland es retirado a la cría luego de ganar el Robert Manfuso de $100.000 este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado en el hipódromo de Laurel Park, Maryland, fueron celebradas cuatro pruebas stakes dentro de una cartelera de nueve competencias. En esta carta de presentación el ejemplar Post Time se alzó victorioso con una victoria contundente en el Robert T. Manfuso Stakes de $100.000 y se vengó en parte de la dura derrota sufrida ante su joven rival, Barbadian Runner, en el Maryland Million Classic de octubre.

Post Time estará en el Northview Stallion Station como semental

El claro favorito a pesar de la derrota la última vez, Post Time remontó desde el último lugar y fue impulsado por Barbadian Runner, de 3 años y seis veces ganador de stakes, para ganar por 1 1/4 cuerpos como el favorito en las apuestas en el Robert T. Manfuso Stakes de $100.000 disputado en 1.700 metros, con registro final de 104,2. Post Time, propiedad de Hillwood Stable LLC., contó con la monta de Sheldon y la preparación de su esposa Brittany Russell.

Esta fue su undécima victoria en 12 salidas en Laurel Park para Post Time, quien corrió su última carrera el sábado. El hijo de 5 años de Frosted cerró su carrera con 13 victorias en 23 salidas.

Subcampeón en la Breeders' Cup Dirt Mile de 2024, este yearling comprado por $85,000 terminó entre los tres primeros en todas menos una de las carreras de su carrera y ganó más de $1.5 millones para el propietario Hillwood Stable.

Como era de esperar, Post Time comenzará su segunda carrera en Maryland. El popular caballo gris se irá a la semental en 2026, en Northview Stallion Station.