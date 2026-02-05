Todo listo para la Abu Dhabi Gold Cup en su primera edición que tendrá $1,000,000 en premios

Suscríbete a nuestros canales

La edición inaugural de la Abu Dhabi Gold Cup, que fue anunciado en diciembre por el director de Abu Dhabi Turf Club, Ali Al Jaaffal, las inscripciones fueron cerradas este jueves 4 de febrero, con la participación de 16 ejemplares.

Los costos de viaje y alojamiento para los corredores extranjeros serán pagados por el Abu Dhabi Turf Club, y los propietarios, entrenadores y jinetes también serán hospedados para el evento.

Por primera vez se correrá y compartirá honores

La Abu Dhabi Gold Cup con un premio de un millón de dólares, se correrá este sábado 7 de febrero. Esta prueba será en una milla en césped y a una sola vuelta. Esta carrera de pura sangre será la más valiosa que se haya celebrado en Abu Dhabi, y el ganador recibirá 600,000 dólares.

El Abu Dhabi Turf Club ha sido durante mucho tiempo una parte integral de la escena hípica de los EAU, de prestigio mundial, y la intención de la Abu Dabi Gold Cup, tiene como finalidad de llevar las carreras de caballos en Abu Dabi a un nuevo nivel.

La carrera estará vinculada con el Old Forester Bourbon Turf Classic (G1) de $1 millón, que se correrá en nueve furlongs en Churchill Downs el día del Kentucky Derby, el 2 de mayo.

El ganador de la Abu Dhabi Gold Cup recibirá una invitación de Churchill Downs Inc. para correr en la carrera de Kentucky, con tarifas de inscripción exentas y un estipendio de viaje ofrecido por el Abu Dhabi Turf Club.

El Old Forester Bourbon Turf Classic es una de las cinco carreras de Grado 1 que se celebran en el Kentucky Derby Day, uno de los días deportivos más espectaculares de Estados Unidos.

Abu Dhabi Turf Club; Una historia rica de emociones

Fundado originalmente como club hípico por el Presidente, Su Alteza el Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, en 1976. El hipódromo de césped se construyó en 1980 y las carreras abiertas comenzaron en 1991. Anteriormente, el Club organizaba carreras privadas de caballos árabes coincidiendo con ocasiones importantes.

En 1994, siguiendo instrucciones de Su Alteza el Presidente, el club se modernizó por completo con la construcción de un nuevo hipódromo de césped artificial y la instalación de iluminación para que las carreras se celebraran después del atardecer. También se han añadido otras instalaciones, como nuevos establos con aire acondicionado y una piscina para equinos.

Alberga una tribuna de última generación con capacidad para 500 personas, palcos de bienvenida corporativos, suites VIP y oficinas administrativas.