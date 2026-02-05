Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 4 de febrero diez pruebas se realizaron en el hipódromo de Mahoning Valley, ubicado en el condado de Younstown, como parte del mitin invernal en Ohio en los Estados Unidos en Norteamérica. En la cual el jinete zuliano José Armando Bracho, firmó cinco montas para tres triunfos y conseguir un total 13 victorias en la temporada y mantener el liderato en el presente meeting.

José Armando Bracho firme en la punta del standing

El jockey venezolano José Armando Bracho quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense ganó la primera carrera del programa, regresó en plan victorioso para ganar la sexta y décima de la jornada para coronar el “triplete” del día, el cual le permite sumar 13 triunfos en la temporada y producción que sobrepasa los $240,000 para sus conexiones.

José Armando Bracho, inició con el triunfo en la primera del programa a bordo de First Kiss Ever, presentado por Justin Radosevich, el cual registró un tiempo de 1:07,67 para los 1.100 metros, para arrojar un dividendo de $3.20 a ganador, $2.40 el place y $2.20 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la sexta carrera en el lomo de Quick Recovery, ensillada por Jeffrey Radosevich. La ganadora detuvo el cronometro en 1:13.38 para 1,200 metros. Pagó un dividendo de $5.40 ganador, $3.60 el place y $2.60 el Show.

José Armando Bracho, consiguió el “Hat-tricks” por intermedio del ejemplar Bigpiclittlepic, ganador de un Allowance de $36,200 en la décima carrera de la jornada establecida en Mahoning Valley. Este linajudo corredor abonó $7.40 a ganador y dejó crono de 1:12.98 para 1,200 metros en pista de arena.

Con estas victorias Bracho, se mantiene como líder de este óvalo, sobre Fernando Salazar Becerra, Erick Barbaran, Luis Raúl Rivera y Rocco Bowen, quienes suman nueve lauros cada uno.

El jockey zuliano, vuelve a la acción este jueves con cuatro montas: