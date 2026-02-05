MLB: Medias Rojas firman a este utility

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston buscan blindar su infield. Según informó Jeff Passan de ESPN, la organización de Massachusetts ha llegado a un acuerdo por una temporada con el versátil Isiah Kiner-Falefa. Esta contratación busca inyectar profundidad defensiva a un roster que sufrió inconsistencias durante la campaña anterior.

La llegada de Kiner-Falefa a Fenway Park no es una sorpresa para quienes analizan la gestión de Craig Breslow. El utility de 30 años se ha ganado una reputación sólida en las Grandes Ligas gracias a su capacidad para cubrir múltiples posiciones con solvencia. Aunque su posición natural ha rotado entre el campocorto y la tercera base, su desempeño en la intermedia ha sido calificado como de élite por diversas métricas avanzadas.

Para el mánager Alex Cora, contar con un "guante de oro" ambulante representa una póliza de seguro invaluable. Kiner-Falefa ofrece una defensa por encima del promedio en las paradas cortas y una excelencia defensiva en la segunda y tercera base. En un equipo que ha tenido problemas para cerrar juegos debido a pifias defensivas, su presencia garantiza estabilidad en los innings finales.

El desafío ofensivo de Kiner-Falefa en Boston

A pesar de sus virtudes con el guante, el análisis de la firma no está exento de críticas, especialmente en lo que respecta a su producción con el madero. Los números de la temporada pasada reflejan un declive preocupante en su disciplina en el plato. Kiner-Falefa registró un porcentaje de embasado de apenas .297.

El perfil ofensivo del nuevo jugador de los patirrojos se limita, en gran medida, a sencillos ocasionales. En las últimas dos temporadas, su tasa de boletos ha disminuido drásticamente, lo que lo convierte en un bateador de poco impacto en el orden al bate. Boston parece estar apostando por su defensa, aceptando que su aporte ofensivo será limitado y situándolo probablemente en la parte baja de la alineación o como un reemplazo defensivo recurrente.