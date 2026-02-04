Bad Bunny y los posibles artistas que lo acompañarían en el Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 8 de enero se jugará la gran final de la NFL, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle. Para el medio tiempo de la batalla, será el puertorriqueño Bad Bunny quien dará el toque musical repasando los éxitos más grandes de su carrera.

Benita arrasó en los recientes Premios Grammy 2026 ganando las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación Global y Mejor Álbum del Año, este último marca un hecho histórico al ser el primer latino en ganarlo por “Debí tirar más fotos”.

Posibles invitados de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

En redes sociales corren rumores de los posibles artistas que estarían con el empresario de 31 años para la presentación, entre ellos la estrella colombiana Karol G.

La artista paisa estuvo muy cerca del “Conejo malo”, en el último concierto que realizó en Medellín, Colombia, donde interpretaron el éxito colaborativo "Ahora me llama".

La popular “Bichota”, salió al escenario con mucha energía interpretando sus temas "Si antes te hubiera conocido" y "Latina Foreva", para luego darse un enorme abrazo con el boricua.

Otras estrellas

Cuentas dedicadas a Bad Bunny aseguran que Arcángel podría estar en la presentación del medio tiempo, ya que ambos sostienen una buena relación musical.

Además, el intérprete de “Sigue con él”, estuvo en Medellín apoyando a Bad Bunny en los tres conciertos que realizó como parte de su “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Daddy Yankee

También se maneja la posibilidad de que Daddy Yankee este con Benito en el espectáculo, que será un gran momento para los latinos en Estados Unidos.

El conocido “Big Boss”, tuvo una colaboración con su compatriota en el año 2019 con “Vuelve”.

Además, Daddy es uno de los exponentes más importante del reguetón, por lo que sería una pieza magistral para Benito tenerlo en el show, que será transmitido por Meridiano Televisión.