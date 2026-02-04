De Cooperstown a la pista: El potro Jeter busca un estreno de Grandes Ligas este jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 5 de febrero, el Championship Meet 2025-2026 de Gulfstream Park continúa su actividad con un programa de diez carreras. Entre ellas, destaca un Maiden Special Weight para ejemplares de tres años que ha captado la atención de los aficionados por un detalle particular.

La competencia, pautada como la octava del orden a las 4:49 p.m. (hora de Venezuela), cuenta con una nómina de siete contendientes. Uno de los favoritos de la línea matutina hará su estreno oficial tras ser bautizado en honor a uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de los Yankees de New York.

Estreno de "Grandes Ligas" en Gulfstream Park

Bajo el cuidado del laureado entrenador Brad Cox, el potro Jeter —un hijo de Nyquist en Panther Hit— correrá por primera vez en pruebas públicas. El ejemplar, que defenderá los colores de la sociedad conformada por WinStar Farm LLC, China Horse Club Inc. y First Go Racing, LLC, contará con la conducción del estelar jinete Irad Ortiz Jr. Jeter iniciará su campaña en el referido Maiden Special Weight con una bolsa de $84,000,a distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre la superficie sintética. El sorteo le asignó el puesto de pista número 3.

Con una cotización inicial de 5-2 en el morning line, el nieto materno de Medaglia d'Oro (criado por el Don Alberto Corporation, de capital chileno) llega a la cita con ocho ejercicios cronometrados desde el 12 de diciembre. Su apronte más reciente fue el pasado viernes 30 de enero en el Payson Park Training Center, donde detuvo el reloj en 50.4 para los 4 furlongs (800 metros) saliendo desde el aparato. Fue adquirido por $300,000 en las ventas de Keeneland de Septiembre 2024.

Un legado histórico en el diamante

Derek Jeter es, sin duda, una de las figuras más icónicas del béisbol estadounidense. Miembro del Salón de la Fama tras ser electo en su primer año con 99.7% de los votos, vistió el uniforme de los Yankees durante 20 temporadas. En ese trayecto, conquistó cinco Series Mundiales, cinco Guantes de Oro y fue seleccionado a 14 Juegos de Estrellas.

Con 3,465 hits y un promedio de por vida de .310, Jeter es un pilar histórico para la franquicia más ganadora de las Grandes Ligas. Su nombre forma parte del "Olimpo" de los inmortales en los Yankees de New York junto a leyendas como Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Yogi Berra, Joe Di Maggio, Lou Gehrig y Don Mattingly; Su homónimo equino buscará emular en la arena de Gulfstream Park, una brillante carrera como él la tuvo en el diamante.