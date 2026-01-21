¡Bombazo en el Bronx! Cody Bellinger firma un contrato multimillonario con los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres de la MLB ha explotado con la noticia que los fanáticos en Nueva York esperaban. Cody Bellinger y los New York Yankees han llegado a un acuerdo para un contrato de cinco años y 162.5 millones de dólares.

Este movimiento no solo refuerza la alineación de los neoyorquinos, sino que asegura a uno de los bates zurdos más cotizados del negocio en el corazón de su orden ofensivo.

Los detalles del pacto

El contrato está diseñado con una flexibilidad que favorece al jugador, permitiéndole evaluar su valor en el mercado en el futuro cercano, mientras le otorga seguridad absoluta a corto plazo:

Monto total: 162.5 millones de dólares por 5 temporadas.

Cláusulas de salida: El acuerdo incluye opt-outs (opciones para rescindir) después de la segunda y la tercera temporada.

Protección total: El contrato cuenta con una cláusula de no-cambio (no-trade clause), lo que garantiza que Bellinger tiene el control total sobre su destino en la liga.

La estancia de Bellinger al Bronx parece una unión predestinada. Su potente swing zurdo está diseñado para aprovechar el "corto" jardín derecho del Yankee Stadium, una ventaja que podría elevar sus números de cuadrangulares a niveles de MVP. Además, su versatilidad defensiva le permite desempeñarse tanto en los jardines como en la primera base, siendo una pieza de ajedrez invaluable.

Un mensaje claro: Ir por el anillo

Con esta inversión, los Yankees envían un mensaje contundente al resto de la liga. Tras años de quedarse en la orilla, la gerencia neoyorquina está dispuesta a abrir la chequera para rodear a sus estrellas existentes con talento probado y de alto impacto.

La era de Bellinger en Nueva York comienza ahora, y las expectativas no podrían ser más altas: cualquier resultado que no sea el desfile de campeones en la Gran Manzana será considerado insuficiente.