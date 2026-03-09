Endrick baja su nivel y la prensa francesa lo ataca

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol francés es conocido por su rigor físico y su poca paciencia con las estrellas emergentes, y Endrick lo está aprendiendo de la manera más dura.

Tras un aterrizaje que hizo soñar a la capital de las "Galias", el joven delantero brasileño atraviesa su primer gran bache deportivo desde que el Real Madrid certificara su cesión al Olympique de Lyon.

El inicio de Endrick en Francia fue, sencillamente, espectacular. En sus primeros registros con la camiseta del Lyon, el ariete logró acumular 10 partidos disputados, cinco goles y cuatro asistencias.

Impacto que se desvanece

Números de crack mundial que justificaban las expectativas puestas en él. Sin embargo, la magia parece haberse agotado en las últimas semanas, coincidiendo con una racha negativa de cuatro tropiezos consecutivos del equipo.

La situación alcanzó su punto de ebullición este fin de semana en el duelo contra el Paris FC. Endrick comenzó el encuentro en el banquillo por decisión técnica, buscando un revulsivo en la segunda mitad.

Pero su entrada no surtió el efecto esperado; por el contrario, se le vio errático, desconectado del sistema de juego y frustrado ante la férrea marca rival.

Ataque de la prensa francesa

Si algo no perdona la prensa gala es la falta de incidencia en los partidos clave. El prestigioso diario L’Équipe no ha tenido piedad con el brasileño, calificando sus minutos en el terreno de juego como “catastróficos”.

La crítica se centra en su incapacidad para generar peligro y en una aparente pérdida de confianza que contrasta con la "insolencia" futbolística que mostró en su primer mes de esplendor.

Para Endrick, este momento crítico representa una prueba de fuego necesaria. Con apenas 19 años y bajo la lupa constante del Madrid, el delantero debe demostrar que tiene la fortaleza mental para superar la irregularidad propia de su edad.