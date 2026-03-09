Real Madrid sufre duro golpe y pierde a uno de sus principales defensores

Suscríbete a nuestros canales

En un medio de un calendario exigente en la recta final de la presente temporada, el Real Madrid recibe un golpe durísimo en sus aspiraciones de pelear pro los grandes trofeos tras la lesión del lateral izquierdo Álvaro Carreras. El club confirmó que el defensor sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha tras las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del equipo.

Esta dolencia obliga al futbolista a detener su actividad competitiva y centrarse plenamente en su proceso de recuperación. Como consecuencia de esta lesión, Carreras no podrá participar en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City, uno de los compromisos más exigentes del calendario del conjunto madridista. Su ausencia supone un problema para el cuerpo técnico, que pierde una pieza importante en defensa para un partido de alta exigencia.

Además, el lateral también está descartado para el partido de La Liga del próximo sábado ante el Elche CF. Ante esta situación, el entrenador deberá buscar alternativas en el lateral izquierdo para afrontar ambos encuentros mientras el jugador continúa con su recuperación.

Real Madrid se queda sin Álvaro Carreras

Como es costumbre en este tipo de lesiones, el club no confirmó el tiempo de baja que estaría el jugador español, pero todo indica que no estará presente para el duelo de este miércoles por los octavos de final contra el Manchester City, compromiso donde la Casa Blanca tiene la obligación de comenzar con el pie derecho tras celebrarse en el Santiago Bernabéu.

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", anunció el club en su corto comunicación.