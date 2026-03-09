Laporta le responde a Xavi: "Con los mismo jugadores que él tenía, Flick gana"

Suscríbete a nuestros canales

Después de las contundentes declaraciones de Xavi Hernández, donde dejaba entender que estaba en contra de una nueva reelección a la presidencia de Joan Laporta, el debate entre los dos candidatos al mandato del Barcelona comenzó con un fuerte enfrentamiento sobre precisamente las últimas palabras del antiguo dirigente de los blaugranas.

En una entrevista en La Vanguardia, el exjugador y exentrenador del Barça había señalado que Messi no se quedó en el club por decisión de Joan Laporta y aprovechó para lanzar duras críticas hacia Alejandro Echevarría, excuñado del presidente. Estas palabras fueron el catalizador de una serie de reacciones, especialmente la de Laporta, quien no tardó en responder de manera tajante.

El exmandatario expresó sorpresa y su dolor por los comentarios de Xavi, sugiriendo que el estratega español no entendía las decisiones difíciles que implica liderar un club de la magnitud del Barça. Laporta destacó que la decisión de destituirlo fue la correcta, ya que, a su juicio, el equipo continuaba perdiendo bajo su mando.

Laporta le responde a Xavi

Joan Laporta, además, aprovechó para defender su postura con respecto a la figura de Alejandro Echevarría, quien según él, fue un gran apoyo para Xavi en su momento.

Me ha sorprendido. Y me ha dolido. Es duro ser presidente del Barça porque hay que tomar decisiones muy difíciles, como fue echar a Xavi. Los hechos me dicen que tenía razón, porque con Xavi seguiríamos perdiendo. Entiendo que esté dolido, porque con los mismos jugadores que él tenía y perdía, Flick gana. También me duele que se haya dejado utilizar y que, para hacerme daño a mí, haya atacado a Alejandro Echevarría, que con Yuste fueron los que más defendieron a Xavi", declaró el candidato a la presidencia.

Según Laporta, Font, quien también está involucrado en la carrera presidencial, está detrás de las críticas hacia él y busca dañar su imagen. En su intervención, el presidente también remarcó que el comportamiento de Xavi era una estrategia para empañar el proceso electoral, sugiriendo que algunos actores dentro del club están jugando un papel mucho más sucio del que se admite públicamente.