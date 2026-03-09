¡Xavi lo cuenta todo! Joan Laporta le negó el regreso a Lionel Messi a Barcelona por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La ilusión de los aficionados del Barcelona de ver nuevamente a Lionel Messi con el uniforme de su club antes de retirarse como profesional no podrá ser cumplida o al menos así será mientras Joan Laporta sea el presidente, debido a unas recientes declaraciones que dio el ex entrenador azulgrana Xavi Hernández.

El astro argentino abandonó al Barca en el 2021, tras acordar con el París Saint Germain y antes de irse al Inter de Miami (club actual), su destino estuvo muy cerca de llevarlo de regresó al club de sus amores, pero el aún directivo lo impidió.

Xavi Hernández revela porque Lionel Messi no regresó a Barcelona:

"Lío en enero queda campeón del mundo y con la relación que tenemos, él (Messi) me dice que tiene la ilusión de volver al club. En cuánto entra el presidente (en el panorama), empieza a negociar con su padre, acuerdan el contrato, había luz verde de LaLiga y al final es él presidente (Laporta) quien lo tira para atrás", destacó Xavi, quien en ese momento era entrenador de la oncena azulgrana, en una entrevista con el medio local La Vanguardia

A eso añadió, "El presidente (Laporta) me dice que (Messi) no vuelve porque le va a hacer una guerra y no se lo puede permitir".

Actualmente, el capitán de la selección albiceleste tiene 38 años y la oncena culé podría tener un nuevo presidente a partir del mes de julio, motivado a que este próximo 15 de marzo hay elecciones de ese cargo, pero el periodo de los actuales dirigentes es hasta junio del presente año.

Xavi tilda a Joan Laporta de mentiroso:

Cabe destacar que Xavi fue técnico del conjunto culé desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2024 y en esta entrevista comentó que cuando él dejó ese cargo, igualmente se fue engañado por el presidente Laporta. Aunado a eso, develó que hay otra persona que le indica lo que debe hacer a Joan, el empresario Alejandro Echevarría.