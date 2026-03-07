Fútbol Internacional

LaLiga: Así fue el golazo de Lamine Yamal ante el Athletic Bilbao

Lamine Yamal llegó a su tanto número 14 en la competición española y mantiene su buena racha goleadora en el torneo

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 05:39 pm
Foto: Cortesía
El FC Barcelona volvió a la acción en LaLiga este sábado 7 de marzo y en frente el reto es mayúsculo, con la visita al San Mamés, hogar del Athletic Club Bilbao. Por los momentos, los culés sonríen en el compromiso, después de una genialidad de Lamine Yamal.

El canterano de los azulgranas apareció cuando los suyos más lo necesitaban y en medio de un compromiso muy trabado por ambos equipos. El extremo colgó al minuto 68' una definición al ángulo de la portería defendida por Unai Simón

La jugada previa se le cedió Pedri, que ingresó en el inicio del segundo tiempo y que dejó a su compañero con tiempo y espacio para encarar con su pierna zurda, que le sirvió para el hermoso tanto en San Mamés. 

Este vino a ser el tanto número 14 que suma el joven delantero de 18 años de edad, que además viene de marcar el primer hat-trick de su carrera en el partido anterior contra Villarreal.

 

Sabado 07 de Marzo de 2026
